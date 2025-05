Fávaro: Coreia do Sul vai regionalizar restrição a frango brasileiro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que a Coreia do Sul flexibilizou as suspensões sobre a importação de frango brasileiro, proibindo, a partir de agora, apenas a importação de carne de aves e derivados provenientes do Rio Grande do Sul. "Alguns países já estão revendo o seu protocolo. Por exemplo, a Rússia regionalizou (ao Rio Grande do Sul) e, agora, a Coreia do Sul acabou de nos avisar que também está regionalizando", disse Fávaro a jornalistas após participar de encontro do presidente Lula e do presidente da Angola, João Lourenço, com representantes de produtores rurais.

O embargo ocorre em virtude da confirmação de um caso de gripe aviária em plantel comercial em Montenegro (RS), há uma semana. O protocolo acordado entre Brasil e Coreia do Sul no certificado sanitário internacional previa a suspensão das compras de frango brasileiro de todo o território nacional em caso de gripe aviária, mas as autoridades sul-coreanas optaram pela redução das restrições após as medidas de contenção da doença adotadas pelo Brasil.

O ministro afirmou que o Brasil vai "gradativamente" reconquistar o espaço no mercado. "Respeitando o tempo de cada país e observando todas as informações que eles buscarem. Estamos avançando rapidamente em relação à segurança necessária para que essa regionalização aconteça, mas não queremos forçá-la, pois temos compromissos técnicos", acrescentou o ministro sobre as negociações em andamento com os países importadores do frango brasileiro.

O Broadcast Agro apurou que o governo sul-coreano informou ao governo brasileiro que na próxima segunda-feira, 26, enviará documentos para prosseguir com a regionalização, permitindo a entrada no país de frango brasileiro de áreas livres de gripe aviária.

Com a flexibilização da Coreia do Sul, as exportações de carne de frango de todo o território brasileiro estão suspensas para 22 destinos. Estão pausados temporariamente os embarques de produtos avícolas brasileiros para China, União Europeia, México, Iraque, Chile, Filipinas, África do Sul, Jordânia, Peru, Albânia, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Bolívia, Namíbia, Índia, Sri Lanka e Paquistão, conforme o levantamento da pasta. A lista inclui as nações que suspenderam as importações de produtos avícolas do Brasil e para os quais o Brasil interrompeu a certificação das exportações conforme prevê o acordo sanitário estabelecido com cada país.

Há ainda mercados para os quais estão impedidas as exportações de frango proveniente do Rio Grande do Sul. É o caso da Arábia Saudita, Reino Unido, União Euroasiática (Rússia, Belarus, Armênia e Quirguistão), Angola, Turquia, Bahrein, Cuba, Macedônia, Montenegro, Casaquistão, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão, Ucrânia, e agora a Coreia do Sul. O Japão e os Emirados Árabes Unidos suspenderam as compras de carne de frango e derivados do município de Montenegro (RS), onde o foco da doença foi detectado, conforme prevê o protocolo acordado pelos países com o Brasil.