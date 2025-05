Espécie em perigo de extinção é guiada por helicóptero no Camboja até reserva florestal

Dezesseis bantengues, bois selvagens em grave perigo de extinção devido ao desmatamento, foram guiados pela primeira vez no Camboja por um helicóptero até um caminhão que os transportou até uma reserva natural, informaram ativistas ambientais.

Os bantengues são uma espécie originária do Sudeste Asiático e estão incluídos na Lista Vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

Seus habitats naturais são as florestas e as pradarias, mas em estado selvagem restaram alguns milhares, ameaçados pela caça, a exploração florestal e a expansão industrial.

Segundo a Global Forest Watch, o Camboja perdeu quase 33% de sua massa florestal desde 2000, devido ao fato de o governo ter autorizado o desmatamento de grandes extensões, inclusive dentro de áreas protegidas.

As organizações ecologistas Rising Phoenix e Siem Pang Conservation explicaram que os 16 bantengues foram reunidos durante três dias na semana passada mediante uma armadilha em forma de funil e depois transferidos com a ajuda de um helicóptero até um caminhão, que os levou a uma reserva da província de Siem Pang, no nordeste do Camboja.

A operação durou quatro dias.

As organizações envolvidas qualificaram a ação de "façanha significativa" e consideraram que esse método "abre a via para outras operações similares para realocar os bantengues presos em áreas florestais isoladas em outras partes do país".

© Agence France-Presse