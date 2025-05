Dólar à vista fecha em baixa de 0,24%, a R$5,6473 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - Após chegar a subir mais de 1% pela manhã, o dólar à vista reverteu os ganhos e fechou a sexta-feira em leve baixa ante o real, em uma sessão marcada por ajustes técnicos após o governo Lula voltar atrás em relação a parte das medidas de aumento de IOF em operações cambiais.

O recuo do dólar no Brasil também foi ajudado pelo cenário externo, onde a moeda norte-americana recuava ante a maior parte das demais divisas após novas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, contra a União Europeia.

O dólar à vista fechou em leve baixa de 0,24%, aos R$5,6473. Na semana, a divisa acumulou queda de 0,38%.

Às 17h10 na B3 o dólar para junho -- atualmente o mais líquido -- cedia 1,93%, aos R$5,6520.

(Por Fabrício de Castro)