Comissão dos EUA fica dividida sobre venda da US Steel para Nippon Steel

Por Alexandra Alper

WASHINGTON (Reuters) - Uma comissão de segurança nacional dos Estados Unidos se mostrou dividida na recomendação ao presidente norte-americano Donald Trump sobre a venda da U.S. Steel para a Nippon Steel, mas a maioria dos membros do painel acredita que quaisquer riscos apresentados pelo negócio podem ser resolvidos, disse uma autoridade da Casa Branca.

O Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA (CFIUS) apresentou na quarta-feira uma recomendação a Trump sobre as implicações para a segurança nacional a serem geradas pelo negócio, informou a Reuters. No entanto, até agora não haviam surgido detalhes importantes sobre o conteúdo do documento, apresentado depois que a Nippon Steel aumentou promessa de investimento na U.S. Steel para US$14 bilhões em uma última tentativa de aprovação do acordo, conforme relatado pela Reuters.

"Recebemos o relatório e o presidente analisará as recomendações de cada agência para determinar se é necessária uma ação adicional sobre esse assunto", disse o funcionário da Casa Branca em comunicado. "As agências do CFIUS não foram unânimes em suas recomendações, mas a maioria acredita que quaisquer riscos podem provavelmente ser tratados por meio de mitigação", acrescentou a fonte.

As negociações com o governo dos EUA sobre a fusão estão nos estágios finais, disse o presidente da Nippon Steel, Tadashi Imai, a jornalistas em Tóquio, recusando-se a fornecer detalhes, mas dizendo que a empresa está aguardando a decisão de Trump.

"Por meio de nosso investimento e da transferência de tecnologia de ponta, a U.S. Steel poderá manter sua competitividade a médio e longo prazos. Espero que Trump aprove esse acordo", disse Imai.

A U.S. Steel não se manifestou.

A recomendação está em conformidade com um decreto assinado por Trump no mês passado, que encarregou a CFIUS de delinear se quaisquer medidas propostas pelas empresas poderão atenuar os riscos de segurança nacional previamente identificados pelo órgão.

Trump terá agora 15 dias para decidir o destino da transação, embora o cronograma possa ser adiado.

A Reuters informou esta semana que, se a fusão for aprovada, a Nippon Steel disse que investirá US$14 bilhões nas operações da U.S. Steel, incluindo até US$4 bilhões em uma nova usina siderúrgica.