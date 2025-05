Chefe da ONU diz que conflito em Gaza está em sua 'fase mais cruel'

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou, nesta sexta-feira (23), que os palestinos em Gaza "estão sofrendo" provavelmente "sua fase mais cruel" do conflito, em meio a uma intensificação da ofensiva israelense.

"Por quase 80 dias, Israel bloqueou a entrada de ajuda internacional vital", afirmou o chefe das Nações Unidas. "Toda a população de Gaza corre risco de fome".

Após o bloqueio total, desde segunda-feira "a ajuda humanitária chega pouco a pouco". No entanto, o que Israel permitiu representa "somente um pingo quando se necessita de um dilúvio", disse ele à imprensa em Nova York.

"Nos últimos dias, foi autorizada a entrada de quase 400 caminhões em Gaza através do cruzamento de Kerem Shalom. Mas só foi possível recolher a carga de 115", disse António Guterres.

O alto funcionário denunciou os "obstáculos impactantes" impostos por Israel, desde procedimentos complicados até "taxas", passando por limitações aos tipos de suprimentos autorizados.

Cerca de 160.000 pacotes de ajuda, "o suficiente para carregar quase 9.000 caminhões", aguardam para entrar em Gaza, insistiu ele.

O Programa Mundial de Alimentos apontou na quinta-feira que estas reservas, que estão fora de Gaza, seriam suficientes para alimentar toda a população durante dois meses.

"Ao mesmo tempo, a ofensiva militar israelense se intensifica, com níveis alarmantes de morte e destruição", denunciou o secretário-geral da ONU, enfatizando também que a população não pode acessar 80% do território do enclave.

"O panorama geral é que sem um acesso rápido, confiável, seguro e sustentável à ajuda, mais pessoas morrerão e as consequências a longo prazo para toda a população serão profundas", advertiu Guterres, reiterando, além disso, seu apelo por um cessar-fogo permanente e a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas.

