CBA compra fatia em eólicas da Casa dos Ventos e Auren por R$ 158 milhões

A Companhia Brasileira de Alumínio informou nesta sexta-feira, 23, que assinou acordos vinculantes para aquisição de participação em ativos de autoprodução de energia eólica que fazem parte do Complexo Serra do Tigre e do Parque Eólico Cajuína lll, detidos pela Casa dos Ventos e Auren Energia, respectivamente.

O valor total pelas participações societárias dos dois acordos é de R$ 158 milhões, com vigência de 15 anos e início do suprimento a partir de 2027, destinados à Fábrica em Alumínio (SP).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o acordo com a Casa dos Ventos (Complexo Serra do Tigre) prevê o fornecimento de 60 MWm e com a Auren Energia (Cajuína lll), o fornecimento será de 55 MWm.

Segundo a empresa, os Complexos Serra do Tigre e Cajuína III ficam localizados no Rio Grande do Norte (RN) e a gestão da operação e manutenção dos ativos será de responsabilidade das empresas geradoras.

A CBA observa que a conclusão das transações com a Casa dos Ventos e com a Auren Energia está condicionada à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e demais condições precedentes.

"Com a conclusão das transações, a CBA reforça sua estratégia de diversificação da matriz energética, ampliando a capacidade de geração de energia nova, competitiva e renovável, garantindo assim as condições para o crescimento de longo prazo da companhia e o desenvolvimento das comunidades onde ela atua", destaca a empresa.