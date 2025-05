Dove ou Elseve: qual sérum combate melhor o frizz? Confira nosso teste

Na batalha pelo controle do frizz, dois séruns chamam atenção dos amantes de fios brilhantes e controlados.

De um lado, o óleo + sérum bifásico Bond Intense Repair, de Dove, promete proteção contra calor e UV, controle de frizz, nutrição e maciez, brilho extremo e redução de pontas duplas. Do outro, o Elseve Liso dos Sonhos, de L'Oréal Paris, diz que oferece efeito botox, com tecnologia ativada por calor, que alinha e cria uma barreira invisível na fibra para uma semana de cabelos lisos e à prova de umidade.

Mas qual destes dois é melhor? Fizemos o teste, e o resultado você confere a seguir:

Combate ao frizz

Aqui temos um empate técnico. O Bond Intense Repair cumpre esse papel, dando aquela "abaixada" nos fios arrepiados no dia seguinte da escova ou quando há muita umidade. Ele faz mesmo uma blindagem, controlando o frizz e reduzindo as pontas duplas.

Já o sérum Elseve Liso dos Sonhos também evita o frizz ao criar uma espécie de película invisível ao redor dos fios, blindado o cabelo contra a umidade. Isso acontece devido a uma molécula de silicone ativada pelo calor. Ou seja, você precisa usar uma ferramenta térmica para ter esse benefício.

Com sérum Elseve (à esq.) e com óleo + sérum de Dove (à dir.) Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Fios brilhantes sem pesar

Nesse quesito, o produto de Dove ficou na frente. Como tem óleo em sua composição, ele ajuda a selar as cutículas dos fios e fazer a luz refletir, dando aquele brilho às mechas.

Maciez

Por formar uma espécie de película ao redor dos fios, achei que o Liso dos Sonhos deixa o cabelo com uma textura menos macia e emoliente. Inclusive, vale hidratar bem antes de usar. Já o óleo e sérum de Dove deixa os fios bem macios e com movimento, o que é ótimo, por exemplo, para quem finaliza cacheado com difusor, como é o meu caso.

Fragrância

O cheiro floral de Elseve ganhou a briga. Quem não ama sacudir o cabelo e sentir aquele aroma gostoso de fios recém-lavados o dia todo?

Textura

Dove tem textura bem líquida, ultraleve e de rápida absorção. Sugiro aplicar direto no cabelo e depois espalhar com a mão. Já o sérum Liso dos Sonhos é mais denso e, por isso, mais fácil de aplicar na mão e depois espalhar como finalizador, no cabelo molhado. Ele não escorre.

Textura do sérum de Elseve e de Dove Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Qual mais gostei

Dove traz proteção térmica e UV, prevenindo danos futuros e tratando o cabelo. Por isso, se você tem o cabelo danificado, ficaria com ele. Também elimina o frizz (mesmo que você use depois de seco) e finaliza bem o cabelo sem deixar oleoso.

Já o sérum Elseve tem um efeito memória que dura até cinco lavagens. Mantendo o efeito liso, você vai precisar de menos ferramentas térmicas e, assim, danificará menos os fios. Usar a linha completa deixa o cabelo macio. Sozinho, não muito. Acredito que o produto é mais indicado mesmo para quem faz chapinha ou escova.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

