Bolsas de NY fecham em queda com temores de guerra comercial e ameaças tarifárias de Trump

As bolsas de Nova York recuaram nesta sexta-feira, 23, impactadas pelo retorno dos temores da guerra comercial, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor uma tarifa fixa de 50% sobre importações da União Europeia e de aplicar tarifas de 25% sobre produtos da Apple.

O Dow Jones caiu 0,61%, aos 41.603,07 pontos, encerrando a semana com queda acumulada de 2,47%. O S&P 500 recuou 0,67%, para 5.802,83 pontos, acumulando perda semanal de 2,61%. Já o Nasdaq cedeu 1,00%, a 18.737,21 pontos, com baixa de 2,47% na semana. Os dados são preliminares.

A Apple recuou 3,02% no pregão, ampliando uma sequência de sete sessões consecutivas de queda. Trump ameaçou aplicar tarifas de ao menos 25% sobre dispositivos populares da Apple fabricados fora dos EUA, estendendo o aviso à Samsung.

Enquanto a maior parte do mercado sofreu com os temores comerciais, o setor nuclear ganhou destaque após Trump anunciar medidas para reduzir exigências regulatórias na aprovação de reatores nucleares. A Oklo subiu 23,06%, enquanto a Centrus Energy avançou 20,44%.

As ações da US Steel saltaram 21,61% após Trump anunciar que a companhia continuará sediada nos Estados Unidos. O republicano também anunciou que a US Steel firmará uma parceria comercial com a japonesa Nippon Steel.

Do lado macroeconômico, as vendas de moradias novas nos EUA surpreenderam positivamente, com alta de 10,9% em abril ante março - contrariando a expectativa de queda.

Já no front geopolítico, a sinalização de Trump sobre uma tarifa fixa de 50% contra a União Europeia, com possível implementação a partir de 1º de junho, pesou sobre os mercados.

Para o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, a proposta representa uma "ordem diferente de magnitude" em relação às tarifas atuais e pode causar disrupções nas cadeias de oferta semelhantes às vistas durante a pandemia.

A Bolsa de NY não funcionará na segunda-feira em razão do feriado de Memorial Day.

*Com informações da Dow Jones Newswires