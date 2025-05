Bolsas da Europa operam sem direção única, após dados positivos e de olho em tarifas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/05/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, tentando se recuperar parcialmente de perdas de ontem, na esteira de dados locais positivos e enquanto investidores aguardam novidades de negociações tarifárias dos EUA.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,02%, a 550,37 pontos.

O PIB da Alemanha cresceu mais do que inicialmente estimado no primeiro trimestre. Revisão divulgada mais cedo mostrou que a maior economia da Europa teve expansão de 0,4% entre janeiro e março ante os três meses anteriores. O cálculo inicial havia sido de alta de 0,2%.

O setor varejista do Reino Unido, por sua vez, garantiu aumento mensal de 1,2% nas vendas de abril, surpreendendo analistas que previam queda no período.

No âmbito comercial, há expectativa de que os principais negociadores da União Europeia e dos EUA tenham uma conversa telefônica hoje para fazer um balanço das negociações tarifárias, em um momento de divergências entre os dois lados.

Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, e primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, falaram por telefone nesta sexta, antes do início de uma terceira rodada de discussões comerciais entre os dois países, em Washington.

Já autoridades dos EUA e China prometeram ontem "manter as linhas de comunicação abertas", na primeira ligação telefônica oficial desde que os dois países decidiram suspender as chamadas "tarifas recíprocas" por 90 dias, no começo da semana passada.

Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,20%, a de Paris caía 0,33% e a de Frankfurt avançava 0,33%. As de Milão e Lisboa tinham respectivas perdas de 0,30% e 0,09%, enquanto a de Madri exibia leve ganho de 0,08%.

