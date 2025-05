Bessent diz que ameaça tarifária de Trump pode "acender fogo" na UE em negociações comerciais

BANFF, Canadá (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta sexta-feira que o presidente Donald Trump não acredita que as propostas comerciais da União Europeia sejam de qualidade suficiente e que ele espera que a ameaça de uma tarifa de 50% "acenda um fogo sob a UE" nas negociações com Washington.

Bessent disse em entrevista à Fox News que muitos outros parceiros comerciais importantes dos EUA estão negociando de boa fé, com exceção da UE.

(Por David Lawder)