'Bellboy': Hotéis.com aposta em sino como novo garoto-propaganda

Nada de personalidades ou influenciadores virtuais: o Hotéis.com apostou em um 'sino falante' para marcar seu rebranding, lançado globalmente nesta semana.

A plataforma, fundada em 1991, nos Estados Unidos, resolveu investir na mascote, chamada 'Bellboy', para alcançar públicos mais jovens - segundo a companhia, o novo garoto-propaganda da marca é 'confiante, carismático e bem-informado'.

Um dos objetivos é fortalecer a divulgação de promoções, ofertas personalizadas e do programa de fidelidade da empresa, segundo Salim Arkuch, vice-presidente para América Latina e Caribe do Expedia Group, dona da marca.

O UOL Mídia e Marketing conversou com Salim sobre as expectativas da mudança. Confira:

Qual o principal objetivo do rebranding da marca?

Salim Arkuch, VP para América Latina e Caribe do Expedia Group Imagem: Divulgação

A indústria tem mudado muito. Hoje temos viajantes mais experientes, conectados, e acreditamos que chegou a hora de fazer um relançamento da nossa marca, para reforçar nossa posição como líder global do setor.

As pessoas têm menos tempo para planejar suas viagens e precisam fazer suas reservas com confiança. Avançamos em inteligência artificial e no machine learning, para que isso possa ser feito de uma forma muito mais personalizada.

O mercado brasileiro, por exemplo, é muito exigente. Precisamos ter as novas plataformas de tecnologia, precisamos falar mais sobre o nosso programa de fidelidade.

Ferramentas, benefícios e promoções fazem a diferença hoje na hora de se agendar um hotel? Como se diferenciar?

Os viajantes, hoje, usam múltiplas plataformas, fazem muitas comparações. O nosso programa de fidelidade é o mais generoso e mais simples do mercado: a cada 10 noites, você ganha uma. Nenhum outro faz isso.

O mercado doméstico é muito importante para a gente, mas o brasileiro tem viajado muito para fora - e temos um extenso inventário de hotéis nos Estados Unidos, por exemplo.

Nossos membros conseguem ter entre 25% e 50% de desconto. Também temos a ferramenta de alertas de preço, que comunica aos viajantes quando é o melhor momento de comprar.

As marcas têm apostado em garotos-propaganda que fogem do trivial, como o Bellboy. É mais fácil acertar a linguagem com o público do que trazer uma pessoa famosa?

Nós procuramos um símbolo universal dos hotéis. Qualquer pessoa que vê uma campainha como essa lembra um hotel.

Sininho será mascote e estará nas ações publicitárias do Hotéis.com Imagem: Divulgação

Ele será nosso guia, confiante, carismático, experiente em viagens e que vai ajudar os consumidores a desbloquearem prêmios e benefícios.

A ideia é que ele incorpore o espírito dos viajantes experientes, fornecendo inspiração, entretenimento e conselhos. Procuramos ter uma conexão emocional com os viajantes. Teremos uma extensa publicidade na TV e todos verão isso em breve.

