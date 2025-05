BC do Japão está atento aos mercados com alta dos rendimentos de títulos longos

Por Makiko Yamazaki

BANFF, ALBERTA (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quinta-feira que o banco central monitorará de perto os movimentos do mercado, já que os rendimentos dos títulos do governo japonês superlongos atingiram máximas recordes nesta semana.

"Eu me recusaria a comentar especificamente sobre a evolução no curto prazo das taxas de juros, mas é claro que continuaremos a monitorar o mercado cuidadosamente", disse ele em uma coletiva de imprensa após participar de reuniões de líderes financeiros das principais economias do G7.

Questionado sobre as incertezas decorrentes das políticas tarifárias dos EUA, Ueda reconheceu que houve algum progresso nas negociações comerciais entre os EUA e a China, bem como entre os EUA e o Reino Unido.

"Mas as perspectivas das políticas tarifárias permanecem altamente incertas e, independentemente de como as políticas se estabelecerão, permanecerão incertezas extremamente altas sobre como elas afetarão a economia", disse Ueda.

"Estaremos em uma fase em que precisaremos examinar os dados. É assim que vejo a situação, e isso é compartilhado por muitos dos participantes (do G7)", acrescentou.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)