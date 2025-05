BC atualiza a agenda da sua diretoria colegiada; Galípolo cancela viagem ao Rio

O Banco Central atualizou a agenda da sua diretoria colegiada. O presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, cancelou a viagem ao Rio de Janeiro que estava prevista para esta sexta-feira, 23. Ele manteve a palestra em um evento da Fundação Getulio Vargas (FGV) às 14 horas, mas vai falar por videoconferência, da capital federal.

Outros membros da diretoria também alteraram suas agendas. Os diretores de Política Monetária, Nilton David, e Política Econômica, Diogo Guillen, cancelaram compromissos com economistas do mercado no período da manhã.

O diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos, Paulo Picchetti, manteve na agenda a previsão de viajar ao Rio e participar presencialmente do seminário da FGV, que tem como tema a política monetária.