Barreiras sanitárias contra a gripe aviária são reduzidas no RS

Casos

De acordo com o painel para consulta de casos confirmados de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), atualmente há 12 casos em investigação no país, sendo dois em granjas comerciais: em Ipumirim (SC) e em Aguiarnópolis (TO).

Ontem, o governo de Santa Catarina chegou a informar que o caso de Ipumirim havia sido descartado, mas à noite o Mapa divulgou uma nota oficial esclarecendo que as investigações das amostras coletadas nas granjas comerciais de Aguiarnópolis e Ipumirim seguem em andamento.

"As análises iniciais apontaram para resultados com baixa carga viral ou possível degradação do material genético viral, o que inviabilizou o sequenciamento direto do vírus", disse o Ministério.

Segundo o Mapa, as amostras estão sendo inoculadas em ovos embrionados para isolar o vírus e aumentar a quantidade de material genético disponível para a análise. As análises estão sendo feitas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo, unidade de referência do Mapa e credenciado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Atualmente, os casos em investigação no país são:

Ipumirim (SC) - comercial

Aguiarnópolis (TO) - comercial

Salitre (CE) - doméstica de subsistência

Eldorado dos Carajás (PA) - doméstica de subsistência - dois casos

Angélica (MS) - doméstica de subsistência

Concórdia (SC) - doméstica de subsistência

Gaurama (RS) - doméstica de subsistência

Capela de Santana (RS) - doméstica de subsistência

Icapuí (CE) - ave silvestre

Ilhéus (BA) - ave silvestre

Castelo (ES) - ave silvestre

Desde 2023, 168 investigações tiveram resultado laboratorial positivo para o vírus, sendo apenas um em aves comerciais, três em aves de subsistência e 164 em aves silvestres.