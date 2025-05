'MC do Tráfico': funkeiro é preso por ligação com CV e apologia ao crime

O funkeiro Carlos Eduardo de Almeida Pires, conhecido como MC Dick, foi preso na Baixada Fluminense. Conhecido por músicas que fazem apologia ao crime, ele é suspeito de envolvimento com a facção criminosa CV (Comando Vermelho).

O que aconteceu

Operação Nocaute 2 cumpriu hoje 20 mandados de prisão no RJ e CE. Do total, seis criminosos já estavam em unidades prisionais, segundo a polícia cearense. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos dois estados.

Carlos Eduardo de Almeida Pires, o MC Dick, está entre os presos, confirmou a Polícia Civil do Rio ao UOL. Suspeito de envolvimento com o CV, ele estava foragido e foi localizado em Magé, na Baixada Fluminense.

Funkeiro desempenhava "papel relevante na difusão da ideologia criminosa", segundo a polícia. Ele cantava músicas com letras que fazem apologia ao crime e, mais especificamente, à facção carioca.

Outro cantor carioca também foi preso. A identidade dele, no entanto, ainda não foi divulgada. Ele foi capturado no aeroporto de Fortaleza, ao desembarcar de um voo que saiu do Rio. O cantor tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por integrar organização criminosa.

O UOL não localizou a defesa de Carlos Eduardo. O espaço segue aberto para manifestações.