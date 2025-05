Aspira e passa pano: veja como o robô aspirador funciona e como escolher um

Enquanto carros voadores não chegam, o robô aspirador segue como uma das tecnologias mais legais (e úteis) que, até pouco tempo atrás, pareciam saídas da ficção científica.

Esse eletrodoméstico inteligente automatiza a tarefa de limpar a casa, trazendo mais praticidade e tempo livre no dia a dia. Mas você já se perguntou como esse pequeno robô consegue limpar o chão sem nenhuma ajuda? É o que vamos explicar hoje.

Como funciona

Independentemente do nível de sofisticação do modelo, todos usam fluxo de ar para sugar a sujeira, como em um aspirador comum.

Os robôs, geralmente, contam com escovas giratórias que "agitam" a poeira para que as partículas sejam mais facilmente removidas conforme ele passa por cima delas.

Mas o grande diferencial são os sensores, que permitem que o robô "enxergue" o ambiente e desvie de obstáculos com eficiência. Veja alguns dos sensores presentes até nos modelos mais baratos:

Bumpers: os mais básicos, detectam quando o robô esbarra em um objeto.

os mais básicos, detectam quando o robô esbarra em um objeto. Sensor de borda: localizado na parte inferior, evita quedas ao identificar escadas ou desníveis.

localizado na parte inferior, evita quedas ao identificar escadas ou desníveis. Encoder: instalado nos motores responsáveis pela locomoção, mede a distância percorrida.

Modelos mais avançados vão além e trazem também câmeras 3D, capazes de mapear o ambiente em três dimensões, evitando colisões e garantindo que toda a área seja coberta com precisão.

Há também os que retornam automaticamente à base para recarregar ao final da limpeza ou quando a bateria está baixa.

Como escolher um robô aspirador?

Com tantas opções disponíveis no mercado, escolher o robô aspirador ideal pode parecer um desafio. Mas, com as dicas a seguir, você pode encontrar um modelo que atenda às suas necessidades (e o seu bolso):

1. Tamanho da área e tipo de piso

Áreas pequenas e livres: para apartamentos compactos, com poucos móveis e tapetes baixos, os modelos mais básicos são suficientes.

Casas grandes e com obstáculos: ambientes com muitos móveis, tapetes altos ou vários cômodos pedem robôs com maior poder de sucção, sensores mais precisos e capacidade de mapeamento.

Pisos variados: escolha um que se adapte a diferentes superfícies, com mais escovas e ajustes de altura.

2. Nível de limpeza desejado

Limpeza leve diária: para manter a poeira sob controle, um modelo com boa sucção e agendamento automático dá conta do recado.

Pelos de animais: quem tem pets deve buscar robôs com forte sucção, escovas anti emaranhamento e filtros HEPA.

Limpeza profunda: recursos como passar pano molhado, esvaziamento automático do reservatório e maior poder de sucção são ideais.

3. Especificações

Autonomia da bateria: verifique quanto tempo o robô funciona com uma carga e se retorna automaticamente à base.

Capacidade do reservatório: quanto maior, menos vezes será necessário esvaziar.

Nível de ruído: se você trabalha de casa, esse item pode fazer diferença.

Abaixo você pode ver alguns exemplos com bom custo-benefício:

Robô aspirador ERB11, Electrolux - R$ 469

Varre, aspira e passa pano. Bateria com 2h20 de autonomia. Reservatório de 220ml. Sensor antiqueda. Vendido nas cores branca ou preta.

Comprar

Aspirador Robot W100 3 em 1, WAP - R$ 536,90

Varre, aspira e passa pano. Bateria com 1h40 de autonomia. Reservatório de 250ml. Sistema de antiqueda e colisão. Tem três modos de limpeza e três níveis de sucção. Pesa 1,4 kg.

Comprar

Eclipse 3 em 1 HO410, Multilaser - R$ 249

Varre, aspira e passa pano. Bateria com 1h30 de autonomia. Reservatório de 200ml. Proteção contra quedas. Desenvolvido para quem possui pets, segundo o fabricante. Pesa 1,35 kg.

Comprar

4. Tecnologia

Sensores antiqueda: evitam acidentes em escadas ou desníveis.

App para smartphone: permite agendar, visualizar o mapa da limpeza, controlar remotamente o aparelho e personalizar áreas a serem limpas.

Comandos de voz: compatibilidade com assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistente.

Os modelos a seguir contam com bastante recursos tecnológicos — e por isso são mais caros:

Robô Q5Pro, Roborock - R$ 3.482,80

Aspira e passa pano. Bateria com 4h de autonomia. Reservatório de 770 ml. Faz mapeamento 3D e aceita comandos de voz.

Comprar

Robot Vacuum X20 Plus, Xiaomi - R$ 4.654,05

Aspira e passa pano. Bateria com 2h20 de autonomia. Reservatório de 4 litros. Evita obstáculos, faz varredura 360° com seu sistema de navegação a laser e cria mapas do ambiente. Ele tem uma base de limpeza que coleta automaticamente a sujeira armazenada dentro dele.

Comprar

Roomba i5, iRobot - R$ 4.999,99

Aspira e passa pano. Bateria de longa duração, segundo a empresa. Evita obstáculos, faz mapeamento e aceita comandos de voz (Alexa ou Google Assistant). Tem um mecanismo de esvaziamento automático da sujeira.

Comprar

5. Orçamento

Os preços variam bastante conforme a marca e os recursos oferecidos. Defina o quanto quer gastar antes de começar a pesquisar e filtre as melhores opções dentro do que cabe no bolso.

Com essas dicas em mente, encontrar o robô aspirador ideal para sua casa vai ser muito mais fácil e você ainda vai se sentir em uma casa futurista... só que na vida real.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo e não se responsabiliza pelos itens anunciados.