25 diretores de escolas municipais de SP são afastados por conta do baixo desempenho de alunos

A Prefeitura de São Paulo afastou 25 diretores de escolas municipais. Eles vão passar por um programa intensivo de requalificação entre maio e dezembro deste ano.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), os profissionais atuam há pelo menos 4 anos em unidades prioritárias, selecionadas devido ao desempenho obtido no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e Idep (Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana) de 2023.

"A capacitação, inédita, inclui vivência em outras unidades educacionais e tem como objetivo o aprimoramento da gestão pedagógica para melhorar a aprendizagem de todos os estudantes".

Durante o período, as unidades contarão com o reforço de mais um profissional na equipe gestora. Ainda de acordo com a pasta, a remuneração dos diretores será mantida.

A requalificação faz parte do programa Juntos pela Aprendizagem. A proposta prevê reuniões nas quais cada Diretoria Regional de Ensino apresenta seu plano de ação, além de promover a escuta das necessidades dos territórios.

O objetivo, segundo a gestão municipal, é garantir o conhecimento dos estudantes da rede no tempo adequado, conforme estabelecido pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e pelo Currículo da Cidade.

De acordo com a gestão municipal, a proposta é sistematizada em seis eixos: Engajamento, Material Didático, Processos de Avaliação, Formação Continuada, Gestão Escolar e Educação Integral em Tempo Ampliado.

O programa também prevê que a secretaria e as Diretorias Regionais de Educação poderão eleger escolas prioritárias para ações intensivas e acompanhamento diferenciado na etapa do ensino fundamental, a partir dos resultados de aprendizagem nas avaliações de larga escala.