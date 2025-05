Vídeo usa IA para simular crítica do papa a Lula no Jornal Nacional

É falso que o Jornal Nacional tenha noticiado uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Vaticano após fala de Leão 14 sobre a política no Brasil. Imagens da apresentadora Renata Vasconcellos na bancada do programa, assim como a voz da jornalista, foram produzidas com uso de inteligência artificial.

Conteúdo investigado: Vídeo mostra a jornalista Renata Vasconcellos em uma chamada do Jornal Nacional. A apresentadora afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria ficado incomodado com comentários do papa Leão 14 sobre ele.

Onde foi publicado: TikTok

Conclusão do Comprova: É falso que o papa Leão 14 tenha feito comentários sobre Lula e que o Jornal Nacional tenha veiculado uma notícia sobre o assunto. O vídeo foi feito com inteligência artificial.

Na postagem, aparecem imagens da apresentadora Renata Vasconcellos na bancada do JN. Tanto o vídeo da jornalista quanto a voz dela foram geradas com auxílio de inteligência artificial. É possível identificar que apenas o rosto dela se move, de forma mecânica, enquanto o corpo fica imóvel. O pano de fundo com a logo do jornal também não apresenta nenhuma alteração, assim como a câmera, que fica estática. A voz, embora imite o timbre da apresentadora, também enuncia o texto de forma robótica.

Uma análise na ferramenta Sensity AI aponta que o conteúdo sofreu manipulação de sincronização labial, a confiança da avaliação é de 89%. Já o detector Hive apontou que o áudio tem 99% de chances de ter sido gerado por IA.

Após a aparição da jornalista, o vídeo exibe imagens do presidente e do pontífice, enquanto a voz continua a narrar a discussão que não aconteceu. Segundo o conteúdo, o papa teria feito uma declaração "sem citar nomes, mas com palavras fortes" sobre o Brasil durante cerimônia no Vaticano. A informação teria chegado até Lula, que teria interrompido uma reunião após ser informado da fala do papa. A postagem afirma ainda que o Planalto teria feito uma ligação para o Vaticano após as declarações do papa Leão 14. Mas nada disso aconteceu.

Não há registros de reportagens sobre falas do líder religioso a respeito do presidente do Brasil no site oficial do Jornal Nacional ou em outros veículos da imprensa.

Procurada, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República respondeu que o conteúdo "evidentemente é falso" e lamentou a disseminação de boatos sobre o tema.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. A postagem alcançava cerca de 1,1 milhão de visualizações antes de ser retirada do ar.

Fontes que consultamos: Consultamos os canais oficiais do Jornal Nacional para checar se havia matérias sobre o tema, além de questionar o Palácio do Planalto sobre a suposta ligação. Também analisamos as imagens da apresentadora nas ferramentas Sensity AI e Hive para comprovar o uso de deepfake.

