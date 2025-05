Vendas de moradias usadas nos EUA têm queda inesperada em abril

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram de forma inesperada em abril, apesar de uma queda temporária nas taxas de hipotecas e do aumento da oferta, e podem continuar no ritmo atual em meio à crescente incerteza econômica.

As vendas de moradias caíram 0,5% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,00 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês) nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam alta para uma taxa de 4,10 milhões de unidades.

As vendas no mês passado foram as mais fracas para o mês de abril desde 2009, sinalizando um início frágil para a temporada de vendas da primavera (no Hemisfério Norte). Elas recuaram 2,0% na base anual em abril.

"As vendas de moradias estiveram em 75% da atividade normal ou pré-pandêmica nos últimos três anos", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.

As vendas de moradias usadas são contabilizadas no fechamento de um contrato.

As vendas do mês passado provavelmente refletiram os contratos assinados em fevereiro e março, quando a taxa média da popular hipoteca de 30 anos oscilou entre 6,09% e 6,73%, segundo dados da agência Freddie Mac.

Desde então, a taxa aumentou, chegando a uma média de 6,81% na semana passada.

As taxas hipotecárias subiram junto com o rendimento do Treasury de 10 anos, referência no mercado, em meio à política comercial agressiva do presidente Donald Trump e às preocupações com a deterioração das perspectivas fiscais do país, depois que a Moody's rebaixou a nota de crédito do governo dos EUA.

Com as vendas fracas, o estoque de imóveis usados aumentou 9,0%, para 1,45 milhão de unidades em abril.

A oferta cresceu 20,8% em relação a um ano atrás. Um excesso de oferta de moradias novas no mercado pode afastar os compradores de casas usadas. As construtoras estão cortando os preços e oferecendo incentivos para atrair clientes.

(Por Lucia Mutikani)