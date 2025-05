Gelateria só com funcionários surdos atraiu André Vasco após perda auditiva

O apresentador André Vasco descobriu uma perda auditiva em 2015, mas só depois de cinco anos, quando passou a usar aparelho para correção, aceitou a deficiência. Sua perspectiva sobre a surdez mudou mais uma vez quando ele conheceu a gelateria il Sordo, em que todos os funcionários são surdos ou têm algum tipo de deficiência auditiva.

A gelateria foi fundada em Aracaju (SE), por Breno Oliveira, que nasceu surdo e, desde o ano passado, é sócio de André na empreitada. Convidado do "Divã de CNPJ", André explica como se interessou pelo empreendimento.

O Breno, meu sócio, criou a il Sordo por uma necessidade, porque ele viu que o mercado de trabalho não aceita as pessoas com deficiência. Ele criou o mercado dele e tentou ajudar os iguais. André Vasco

André se encantou pelo negócio em Sergipe e decidiu abrir uma filial da gelateria na cidade de São Paulo com um terceiro sócio, Felipe Paladino, seu amigo de infância.

Do atendimento à fabricação dos gelatos, todos os funcionários têm alguma deficiência auditiva. "Eu chamo de acessibilidade reversa. Quando você entra lá, tudo é desenhado para você se virar para conseguir", diz Vasco.

O ambiente da gelateria é feito para que pessoas não surdas possam interagir com os funcionários. "Você sempre vai aprender", afirma o comunicador. O espaço conta com paineis, menu e símbolos da língua brasileira de sinais (libras) para que as pessoas possam apontar qual gelato querem e tenham estímulos para se comunicar.

Você entrou lá, você vai ter que entender a acessibilidade e vai ter que fazer com que eles entendam você e que você os entenda. Isso é muito louco. André Vasco

Antes de virar sócio de sorveteria, Vasco resistiu a tratamento auditivo

Quando André Vasco recebeu a notícia do seu médico de que precisaria usar um aparelho auditivo, sua primeira reação foi de negação, contou no "Divã de CNPJ", do Canal UOL.

Apesar da avaliação médica que confirmou a perda auditiva, Vasco não acreditava que um aparelho poderia mudar a sua percepção do mundo e a sua relação profissional com o sentido da audição aprimorado.

O médico propôs um período de teste com o aparelho auditivo, conta o apresentador. "Eu não imaginei que dava para ouvir tão bem".

Eu sempre me achei atento, com olfato evoluído, com a audição evoluída. [Depois do teste] falei 'cara, eu não estava escutando direito'. São pequenos elementos, mas que fazem muita diferença. André Vasco

A nova percepção de mundo que o apresentador ganhou com o tratamento correto da sua perda auditiva incentivou a conexão que André sentiu ao conhecer a il Sordo, gelateria criada em Aracaju (SE) por Breno Oliveira, que nasceu surdo e abriu um negócio que só contrata funcionários que têm essa deficiência.

Hoje sócio do negócio gerenciando uma unidade em São Paulo, André questionou a nova escolha, apesar da empolgação, observando sua carreira consolidada na comunicação. "Eu entrei em uma crise. Eu sou apresentador, eu sou comunicador. Mas eu já investi em outras coisas, eu sou empreendedor correria. Eu vou lá e me jogo".

A paixão e a identificação de Vasco com a il Sordo foram maiores que as ressalvas. "Pra mim é all in (tudo ou nada). Às vezes, até um pouco inconsequente".

