Várias mortes em acidente de avião de pequeno porte na Califórnia

Mais de uma pessoa morreu após um pequeno avião particular cair em um alojamento militar na cidade de San Diego, no sul da Califórnia.

"Há mais de uma fatalidade que encontramos até agora, mas estamos aguardando os números registrados no próprio avião", disse o chefe assistente do Corpo de Bombeiros, Dan Eddy, acrescentando que não houve relatos de mortes ou ferimentos graves entre as pessoas no solo.

A aeronave tem capacidade para transportar entre oito e 10 passageiros, acrescentou.

ia/st/aa/dd

