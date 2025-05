Trump participará da cúpula do G7 no Canadá em junho, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará de uma cúpula de líderes do G7 no Canadá no próximo mês, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (22), em visita ao país que ele defendeu para se tornar o 51º estado americano.

"O presidente Trump viajará para a cúpula dos líderes do G7 no Canadá de 15 a 17 de junho", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a repórteres.

