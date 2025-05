Taxa de hipoteca nos EUA sobe ao nível mais alto desde meados de fevereiro

A taxa média de uma hipoteca de 30 anos nos EUA subiu esta semana para seu nível mais alto desde meados de fevereiro, um revés para os compradores de imóveis que ameaça desacelerar ainda mais as vendas na primavera.

A taxa aumentou de 6,81% na semana passada para 6,86%, informou o comprador de hipotecas Freddie Mac nesta quinta-feira, 22. Há um ano, a taxa média era de 6,94%.

Os custos dos empréstimos hipotecários com taxas fixas de 15 anos - populares entre os proprietários de imóveis que refinanciam seus empréstimos imobiliários - também subiram. A taxa média avançou de 5,92% na semana passada para 6,01%. Ela caiu em relação aos 6,24% de um ano atrás, disse a Freddie Mac.

As taxas hipotecárias são influenciadas por vários fatores, incluindo a demanda global por títulos do Tesouro dos EUA, as decisões sobre juros do Federal Reserve (Fed) e as expectativas dos investidores do mercado de títulos sobre a economia e a inflação.

A taxa média de uma hipoteca de 30 anos permaneceu relativamente próxima de sua máxima até agora neste ano, um pouco acima de 7%, que foi estabelecida em meados de janeiro. Fonte: The Associated Press

