Tarifas dos EUA afetam exportações e economia da Alemanha está estagnada, diz BC

FRANKFURT (Reuters) - A economia da Alemanha deve ficar estagnada novamente neste trimestre, uma vez que as tarifas dos Estados Unidos afetam as exportações e os novos planos de gastos de Berlim não irão sustentar o crescimento até o próximo ano, afirmou o banco central nesta quinta-feira.

As tensões comerciais globais estão se somando a problemas de longa data na Alemanha, como os preços altos da energia e uma indústria que luta para acompanhar o ritmo dos concorrentes estrangeiros, mesmo em áreas em que costumava se destacar, como a de automóveis.

"Vários encargos persistem, e a política tarifária mais rígida do governo dos EUA está criando obstáculos adicionais", disse o Bundesbank em relatório mensal.

"Isso está afetando particularmente o setor de exportação, que já está lutando contra uma posição competitiva difícil e uma demanda fraca."

Ele acrescentou que o início do segundo trimestre provavelmente foi "ainda bom", citando um aumento no número de carros produzidos em abril em comparação com o trimestre anterior, mas a perspectiva está piorando.

O Bundesbank disse que as medidas no acordo de coalizão do novo governo, tais como mais gastos com infraestrutura, provavelmente sustentarão a economia no futuro, mas não antes do próximo ano.

(Reportagem de Francesco Canepa)