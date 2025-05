Homens mascarados invadem prédio na zona oeste de SP usando tag de morador

Do UOL, em São Paulo

Dois homens foram presos em flagrante na manhã de ontem após invadirem um apartamento em um prédio na Vila Romana, zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Assaltantes entraram como se fossem moradores, usando a tag de acesso ao condomínio. Eles estavam usando máscaras de proteção e bonés para esconder o rosto. Câmeras de segurança capturaram o momento em que eles chegam ao prédio na rua São Camilo, por volta das 11h.

Tag foi furtada por um dos homens, que esteve no prédio dias antes. Segundo os moradores, ele havia feito a entrega de uma máquina de lavar na casa da vítima, quando aproveitou um momento de distração dela para furtar o dispositivo eletrônico que dá acesso a áreas comuns.

Porteira do prédio estranhou comportamento dos homens, ligou para o apartamento e em seguida telefonou para a polícia. A vigilante perguntou aos outros colegas se os conheciam. Um deles observou em que andar eles desceram e, na sequência, a mulher ligou para o morador pelo interfone. Durante a conversa, ela estranhou as respostas do condômino e resolveu chamar a polícia.

Assaltantes foram pegos dentro do apartamento, enquanto faziam o morador de refém. Policiais militares conseguiram detê-los ainda dentro do imóvel, com produtos avaliados em R$ 30 mil. Ninguém se feriu.

Detidos foram levados ao 91º DP. Eles permanecem presos por roubo qualificado com restrição de liberdade, conforme a Polícia Militar.