S&P 500 tem leve queda após aprovação de projeto de lei dos EUA sobre impostos na Câmara

Por Shashwat Chauhan e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 caía nesta quinta-feira, depois que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou pela aprovação do projeto de lei sobre impostos do presidente Donald Trump, que deverá sobrecarregar o país com trilhões de dólares em dívidas extras.

Se o que Trump descreveu como um "projeto de lei grande e bonito" se tornar lei, a dívida do país deve crescer cerca de U$ 3,8 trilhões ao longo da próxima década, de acordo com o independente Escritório de Orçamento do Congresso.

O projeto de lei agora enfrenta um teste no Senado, controlado pelos republicanos, e cumprirá grande parte da agenda populista de Trump se for aprovado, oferecendo novas isenções fiscais sobre gorjetas e empréstimos para automóveis e aumentando os gastos militares.

"Apesar de tudo o que o governo vem tentando fazer para reduzir os gastos públicos e o nível geral da dívida, parece que esse projeto de lei basicamente irá desfazer tudo o que foi feito", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,17%, para 41.790,95 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,14%, a 5.836,38 pontos, e o Nasdaq Composite ganhava 0,15%, para 18.901,55 pontos.

Nove dos 11 subsetores do S&P eram negociados em baixa, com os setores de serviços públicos e energia caindo mais de 1% cada.

(Reportagem de Shashwat Chauhan e Kanchana Chakravarty em Bengaluru)