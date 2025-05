Rússia diz ter derrubado 105 drones ucranianos e disparado míssil Iskander

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta quinta-feira que abateu 105 drones ucranianos sobre regiões russas, incluindo dezenas que se dirigiam a Moscou, à medida que a guerra na Ucrânia se intensifica, mesmo quando as grandes potências falam sobre maneiras de acabar com o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está pressionando a Rússia e a Ucrânia a encerrar a guerra de mais de três anos, mas os dois lados continuam distantes. A Ucrânia e seus aliados ocidentais estão exigindo um cessar-fogo imediato e incondicional, mas a Rússia diz que certas condições precisam ser atendidas primeiro, o que Kiev diz ser inaceitável.

Mas, enquanto os líderes falam sobre perspectivas de paz, a guerra está se intensificando: drones estão sendo lançados por ambos os lados, enquanto combates ferozes estão em andamento em partes importantes do front.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que 105 drones foram abatidos sobre regiões russas entre a meia-noite e a madrugada de quinta-feira, incluindo 35 sobre a região de Moscou. No dia anterior, a Rússia afirmou ter derrubado mais de 300 drones ucranianos.

Sergei Sobyanin, prefeito de Moscou, disse que vários drones foram abatidos em direção à capital, que, juntamente com a região circundante, tem uma população de 21 milhões de pessoas.

Os aeroportos Domodedovo e Zhukovsky, em Moscou, suspenderam brevemente os voos.

Separadamente, a Rússia disse na quinta-feira que havia disparado um míssil Iskander-M contra parte da cidade de Pokrov, anteriormente conhecida como Ordzhonikidze, na região ucraniana de Dnipropetrovsk, destruindo dois lançadores de mísseis Patriot e um conjunto de radares AN/MPQ-65.

A Força Aérea da Ucrânia relatou danos na região de Dnipropetrovsk após um ataque, mas não especificou o tipo de arma.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças estavam avançando em pontos-chave ao longo do front, e blogueiros de guerra pró-russos disseram que a Rússia havia perfurado as linhas ucranianas entre Pokrovsk e Kostiantynivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou em seu discurso noturno em vídeo que as batalhas mais pesadas na linha de frente foram em torno de Pokrovsk. Ele não fez referência a nenhum avanço russo.

Atualmente, a Rússia controla um pouco menos de um quinto da Ucrânia e diz que o território agora é formalmente parte da Rússia, uma posição que a Ucrânia e seus aliados europeus não aceitam.

(Reportagem da Reuters em Moscou e Kiev)