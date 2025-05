Rio Tinto busca novo presidente-executivo

Por Melanie Burton e Clara Denina

MELBOURNE/LONDRES (Reuters) - Enquanto a Rio Tinto procura um novo presidente-executivo, a mineradora vai buscar considerar várias opções devido a uma lista muito curta de possíveis candidatos internos, disseram fontes, em contraste com o planejamento de sucessão de sua principal rival, a BHP.

A Rio, a maior produtora de minério de ferro do mundo, pegou os investidores de surpresa nesta quinta-feira, quando anunciou que o presidente-executivo Jakob Stausholm deixará o cargo ainda este ano, assim que um sucessor for nomeado. A empresa não deu nenhuma razão para a mudança.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que a diretoria havia realizado reuniões sobre a sucessão nos últimos meses com a ajuda da empresa de recrutamento de executivos MWM Consulting, examinando candidatos internos, incluindo Bold Baatar, Simon Trott e Jerome Pecresse, e também procurando líderes externos.

"A próxima geração de grandes líderes de mineração terá que ser mais agressiva do que a anterior. Há menos cobre no mercado e eles terão que assumir riscos maiores para obtê-lo", disse uma pessoa que presta consultoria para nomeações de altos executivos no setor.

As duas gigantes da mineração estão em meio a uma mudança de presidente-executivo em um momento crítico, pois a busca pelo cobre é crucial devido à demanda para uso em várias tecnologias, incluindo inteligência artificial e a transição para a energia limpa.

Uma atmosfera febril caracterizou o ano de 2024, pois as mineradoras diversificadas não conseguiram realizar fusões e aquisições de grande porte - algo que ambas as empresas esperam conseguir com uma nova liderança. Entre os candidatos internos da Rio, o Baatar, de Cingapura, diretor comercial da Rio, encontrou um forte apoio.

"Acreditamos que a comunicação, o conhecimento do portfólio e as habilidades de resolução de problemas de Baatar (conforme demonstrado durante sua função na mina de Oyu Tolgoi, na Mongólia, e na mina de Simandou, na Guiné) seriam fundamentais para liderar a Rio", disseram os analistas do RBC em uma nota.

Baatar trabalhou em posições de liderança nas divisões marítima, de vendas de minério de ferro e de marketing da Rio. Ele entrou para o Comitê Executivo em 2016, dirigindo o grupo de produtos de Energia e Minerais, antes de dirigir a divisão de cobre.

O chefe de minério de ferro Trott, um veterano de mais de 20 anos na Rio, trouxe ao mercado sua maior nova mina de minério de ferro em mais de uma década, na Austrália, e está construindo um enorme programa de toneladas de reposição.

Mas ele enfrentou a resistência dos investidores porque a qualidade do minério nas exportações da Rio caiu durante sua gestão e também ficou aquém das metas de produção.

CONCORRENTES EXTERNOS

Pecresse foi nomeado chefe da divisão de alumínio em outubro de 2023, tendo ingressado na empresa vindo da General Electric (GE) Renewable Energy. Antes disso, ele trabalhou na Alstom e na Imerys e é visto internamente como um líder muito perspicaz, mas discreto. Sua esposa é a política francesa Valerie Pecresse.

Os concorrentes externos incluem o presidente-executivo da Newmont, Tom Palmer, que também foi considerado em 2020, e o presidente-executivo anterior da OZ Minerals, Andrew Cole, ambos ex-veteranos do Rio.

Isso se compara a um quadro interno muito forte na BHP, a maior mineradora de capital aberto do mundo, onde se espera que o presidente-executivo Mike Henry saia no próximo ano e que um novo presidente-executivo seja anunciado ao mesmo tempo.

A BHP faz um rodízio regular dos melhores talentos em cargos importantes, de modo a ter uma experiência ampla e profunda para escolher. Os candidatos internos a presidente-executivo são orientados durante anos pelo presidente e por alguns membros do conselho, como uma espécie de exercício de pré-seleção, disse uma fonte familiarizada com a empresa.

(Reportagem de Melanie Burton e Clara Denina)