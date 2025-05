Receita muda funcionamento do e-CAC na reta final da entrega do IR de 2025

Desde a quarta-feira, 21, a Receita Federal limitou o período em que robôs podem fazer o acesso ao e-CAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual) na reta final da entrega do Imposto de Renda (IR). Segundo as novas regras, das 8 horas às 23 horas, será permitido apenas o acesso humano ao e-CAC, ou por ferramentas robotizadas de baixa repetição.

Além disso, a alteração de perfil de acesso foi limitada. Agora, elas só podem ser feitas em intervalos de 30 segundos. Ou seja, as sessões individuais - feitas em acesso único por computador, celular ou tablet - só podem ser alteradas a cada 30 segundos.

A finalidade das medidas é garantir a estabilidade da conexão para aqueles que ainda não entregaram as contas ao Fisco. A robotização permite a consulta sobre diversos contribuintes em um curto espaço de tempo, ou ainda várias consultas para um único contribuinte. Isso pode levar à sobrecarga do sistema e atrapalhar que outras pessoas que precisam entregar o IR até o dia 30 deste mês, prazo final para acerto de contas com o Fisco.

Saiba mais sobre o e-CAC

O eCAC é um portal online da Receita Federal que reúne os serviços que são disponibilizados ao contribuinte - pessoa física e jurídica. O acesso é feito por meio de conta Gov.br, domínio do governo federal, em nível prata ou ouro.

O acesso a central pode ser por meio deste link ou do site da Receita. Além de declarar o IR, é possível acessar o carnê-leão, consultar restituição; checar se há pendências de malha fina; verificar e consultar cópias de declarações anteriores entre vários outros serviços.