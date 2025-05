Quer um peitoral maior e definido? Veja 5 exercícios e dicas de hipertrofia

Para muita gente, o peitoral é uma das regiões mais difíceis de desenvolver. Mas, segundo especialistas em educação física e fisiologia do exercício, há uma combinação de técnicas, exercícios e estratégias de treino capazes de tirar esse grupo muscular do marasmo e colocá-lo para crescer.

Como extrair mais dos exercícios

Uma das táticas mais eficientes para hipertrofia é a chamada pré-exaustão. A ideia é simples: você começa o treino com um exercício isolado para o peitoral, como o peck deck, que "cansa" a musculatura antes dos exercícios compostos (como o supino). Resultado? Quando você for para o supino, seu peitoral já estará próximo da falha, fazendo com que ele trabalhe mais intensamente do que o tríceps ou os ombros — músculos auxiliares que geralmente "roubam a cena".

Outra dica é variar a intensidade com técnicas como a pirâmide decrescente, que começa com muitas repetições e pouca carga, e termina com poucas repetições e muito peso. Isso obriga o músculo a se adaptar a diferentes estímulos — e crescer.

Top cinco exercícios para hipertrofia do peitoral

1. Supino

Imagem: LightFieldStudios/IStock

O supino continua sendo o rei do peitoral, mas ele pode ser otimizado. Uma dica de ouro é encurtar o movimento, evitando a extensão completa dos cotovelos na subida. Isso diminui a sobrecarga no tríceps e mantém a tensão no peito, que é o foco do exercício. Também vale alternar entre halteres e barra, e mudar a inclinação do banco (reto, inclinado ou declinado), para atingir diferentes áreas do músculo.

2. Barras paralelas com técnica de peito

Imagem: Unsplash

Muita gente usa as barras paralelas para treinar tríceps, mas com pequenos ajustes esse movimento vira um ótimo exercício para os peitorais inferiores. A chave é inclinar o tronco para frente, manter os joelhos levemente para trás e descer até sentir o alongamento do peito. Com essa postura, o esforço se desloca dos braços para o tórax — e os ganhos aparecem.

3. Peck deck

O clássico voador na máquina (ou peck deck) é um dos melhores exercícios isolados para quem quer fortalecer o peitoral, e ainda por cima é acessível para iniciantes. Como a máquina guia os braços, o risco de lesão é menor. Só não vale sentar de qualquer jeito: ajuste o encosto, a altura e a inclinação para que o movimento se alinhe com sua biomecânica.

4. Flexões de braço

Imagem: iStock

Subestimadas por muitos, as flexões são poderosas, principalmente para iniciantes. Elas ativam o peitoral, os ombros e o core. Pode começar com os joelhos apoiados e evoluir para a versão tradicional. Além disso, servem como base para que exercícios mais complexos, como o peck deck ou o crossover, fiquem mais fáceis e seguros.

5. Crossover ou crucifixo

Imagem: iStock

Depois que você estiver confortável no peck deck, é hora de elevar o nível com crossover (na polia) ou crucifixo (com halteres). A diferença é que, nesses exercícios, não há suporte da máquina, exigindo mais controle, estabilidade e consciência corporal. Ideal para ativar ainda mais fibras musculares e trabalhar por completo a região peitoral.

Como dividir o treino na semana

Para garantir o crescimento equilibrado do peitoral, uma estratégia eficiente é dividir o treino em dias diferentes, focando em áreas distintas do músculo. Por exemplo:

Um dia para a porção superior do peito (supino inclinado, crucifixo inclinado);

Outro para a porção inferior (mergulho nas paralelas, supino declinado);

E um dia para a parte medial e volume geral (supino reto, crossover, peck deck).

Treinar o peitoral duas vezes por semana costuma ser mais eficiente do que esmagá-lo em uma única sessão. O restante do corpo pode ser treinado uma vez por semana, equilibrando o volume total de trabalho.

Dica final: Nenhum exercício, por mais poderoso que seja, substitui o acompanhamento de um profissional de educação física. Eles podem ajustar cargas, volumes, séries e execução de acordo com seu nível e objetivo. Lembre-se: hipertrofia é um processo de persistência, paciência e precisão.

*Com informações de reportagens publicadas em 08/01/2025 e 03/10/2024