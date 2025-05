Projeto de lei tributário dos EUA parece elevar custos de empréstimo, afirma diretor do Fed

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller afirmou que os rendimentos dos Treasuries estão subindo porque os participantes do mercado financeiro estão preocupados com a possibilidade de não haver nenhum esforço significativo no curto prazo para reduzir os déficits orçamentários. Waller foi entrevistado pela Fox Business nesta quinta-feira, logo após a Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, aprovar o extenso projeto de lei de impostos e gastos do presidente Trump por uma margem apertada.

"Os mercados estão observando a política fiscal", disse Waller, quando questionado sobre o que havia impulsionado a demanda mais fraca por títulos públicos de prazo mais longo esta semana. "Todos com quem conversei no mercado financeiro estavam observando o projeto de lei e pensavam que seria muito mais restritivo na parte fiscal, mas não estavam necessariamente enxergando isso."

O resultado é que o Tesouro dos EUA terá que vender mais dívida aos investidores, "e para que eles possam comprar essas coisas, eles querem que elas sejam vendidas a um preço menor e, portanto, com um rendimento maior", afirmou Waller. Fonte: Dow Jones Newswires.