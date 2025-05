Projeto de lei de Trump sobre impostos avança para debate e votação na Câmara dos EUA

Por David Morgan e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - O projeto de lei do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre impostos e gastos superou um obstáculo crucial nesta quinta-feira, quando a Câmara dos Deputados dos EUA votou para iniciar um debate que levará à votação sobre a aprovação.

O projeto de lei prorroga os cortes de impostos de 2017 assinados por Trump, cria novas isenções fiscais para renda de gorjetas e empréstimos para automóveis, acaba com muitos subsídios de energia verde e aumenta os gastos com as Forças Armadas e a fiscalização da imigração. Também restringe a elegibilidade para programas de alimentação e saúde que atendem a milhões de norte-americanos de baixa renda.

A legislação proposta - que Trump apelidou de "um grande e belo projeto de lei" - também acrescenta US$3,8 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões dos EUA ao longo da próxima década, de acordo com o apartidário Escritório de Orçamento do Congresso.

Os parlamentares votaram por 217 a 212 para iniciar um debate em plenário sobre a legislação durante uma rara sessão antes do amanhecer, que contou com coros de aplausos e vaias entre os membros do partido. Um único parlamentar republicano, o Thomas Massie, juntou-se aos democratas na oposição.

Eles devem votar novamente para aprovar a medida ainda na manhã desta quinta e enviá-la ao Senado, liderado pelos republicanos, que provavelmente levará semanas para agir.

Não está claro se o presidente da Câmara, Mike Johnson, conseguirá o apoio necessário de sua estreita maioria republicana de 220 a 212 deputados.

Johnson expressou sua confiança de que o projeto de lei será aprovado na Câmara após uma reunião na Casa Branca com Trump e conservadores linha-dura, que estavam irritados com o fato de o projeto não conter mais cortes de gastos.

"Estamos em uma posição muito boa", disse Johnson a repórteres. "Acredito que vamos pousar esse avião".

Os republicanos estão profundamente divididos em relação ao projeto de lei, levantando dúvidas sobre se conseguirão reunir a união necessária para aprová-lo contra a oposição uniforme dos democratas.

Depois de um começo em falso em um comitê do Congresso na semana passada, a legislação foi aprovada em outro painel na quarta-feira, após uma maratona de quase 22 horas na qual os democratas apresentaram mais de 520 emendas em uma tentativa sem sucesso de alterar a legislação proposta.

Mais tarde, os democratas tentaram adiar a avaliação do projeto de lei no plenário da Câmara com uma série de moções fracassadas que questionaram a validade do processo.

"Vamos reagir e vamos lutar como nunca", disse o deputado democrata Jim McGovern.

"Esse projeto de lei é uma fraude, uma fraude fiscal criada para roubar de vocês, o povo norte-americano, e dar aos amigos milionários e bilionários de Trump", acrescentou.

O programa de saúde Medicaid para famílias de baixa renda provou ser um grande ponto de atrito entre os republicanos, com alguns pressionando por cortes para compensar parcialmente o custo dos componentes tributários do projeto de lei, que os republicanos moderados dizem que prejudicarão os eleitores cujo apoio eles precisarão nas eleições de meio de mandato para o Congresso em 2026.

Mas após a reunião de quarta-feira na Casa Branca, os republicanos revelaram um pacote de emendas contendo acordos entre Johnson e várias facções republicanas.

As revisões incluíram a imposição de requisitos de trabalho para o programa Medicaid no final de 2026, dois anos antes do planejado anteriormente. Também penaliza os Estados que expandirem o Medicaid no futuro e aumenta o valor dos impostos estaduais e locais que podem ser deduzidos do imposto de renda federal.