Presidente do México diz que teve ligação com Trump sobre comércio

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, destacando a "boa comunicação" com o líder norte-americano.

"Continuamos conversando sobre questões comerciais, nada em particular, mas ainda estamos negociando", disse Sheinbaum em coletiva de imprensa.

Ela acrescentou que o ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, viajará a Washington na sexta-feira para uma reunião.

(Por Brendan O'Boyle)