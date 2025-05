Polícia Federal prorroga até sexta inscrições para concurso público

Vagas

O processo seletivo servirá para preenchimento imediato de 192 vagas e para formação de cadastro de reserva. A remuneração vai até R$ 11.070,93.

Os cargos de nível médio e superior autorizados em portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) são:

Agente administrativo: 100 vagas de nível médio;

Assistente social: 13 vagas de nível superior;

Contador: 9 vagas de nível superior;

Enfermeiro: 3 vagas de nível superior;

Médico: 35 vagas de nível superior;

Psicólogo: 6 vagas de nível superior;

Farmacêutico: 2 vagas de nível superior;

Nutricionista: 1 vagas de nível superior;

Estatístico: 4 vagas de nível superior;

Administrador: 6 vagas de nível superior;

Técnico em comunicação social: 3 vagas de nível superior;

Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas de nível superior.

A aplicação das provas está agendada para 29 de junho. O resultado final será conhecido em 5 de novembro deste ano.

Os detalhes completos sobre os cargos, requisitos e etapas do processo seletivo estão disponíveis no edital nº 1 do processo seletivo.