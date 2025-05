PM negocia com suspeito de portar bomba em frente a ministério

Colunista do UOL e do UOL, em São Paulo

A Polícia Militar do Distrito Federal fechou o acesso ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, após um homem fazer ameaças em frente ao prédio.

O que aconteceu

Segundo a PM, o homem está com a família e tem "um pacote suspeito". Ele "se recusa a se afastar do local, levantando indícios de potencial ameaça". Ele conversa com os agentes ao lado da mulher e de duas crianças.

Ninguém ficou ferido. Ele está no bloco A da Esplanada dos Ministérios, onde fica o MDS. Há também uma suspeita de que ele sofra de esquizofrenia.

Os funcionários do ministério estão dentro do prédio. Eles receberam a orientação para não deixarem o local. O esquadrão antibombas isolou áreas de dentro do ministério.

Funcionário menciona artefato explosivo. Um funcionário disse à reportagem que no início da confusão chegou a ir na parte de fora do prédio e viu um homem alterado que teria jogado um artefato explosivo na entrada do local.

Barrado na portaria. Segundo ele, o rapaz portava documentos e tentou entrar no prédio, mas foi barrado. Ele então retornou e jogou uma espécie de bomba no gramado.

Polícia acionou protocolo para bombas. Segundo a nota oficial da instituição, foi acionada a Operação Petardo, usada quando há casos de ameaças envolvendo bombas e artefatos explosivos.