Plano para reestruturar projeções do Fed enfrenta obstáculos entre presidentes regionais

Por Howard Schneider

AMELIA ISLAND, Estados Unidos (Reuters) - Uma proposta para que o Federal Reserve divulgue previsões econômicas detalhadas após algumas de suas reuniões a fim de ancorar a discussão sobre a política monetária está sendo criticada pelos chefes de seus bancos regionais, que temem que seja difícil chegar a um acordo sobre uma perspectiva comum e que haja o risco de confundir ainda mais o público.

O chair do Fed, Jerome Powell, sinalizou a necessidade de melhorar as comunicações em comentários feitos em uma conferência de estratégia do banco central dos Estados Unidos na semana passada, e o ex-chair Ben Bernanke apresentou um plano para relatórios e previsões econômicas gerados pela equipe que seriam divulgados após as reuniões quatro vezes por ano.

Em sua apresentação de 16 de maio, Bernanke disse que a divulgação de uma "previsão macroeconômica transparente, completa e abrangente" ajudaria as pessoas a entender melhor as decisões do Fed, ao mesmo tempo em que destacar cenários alternativos daria aos membros mais flexibilidade para alterar o rumo se as perspectivas mudassem.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, em comentários na terça-feira a repórteres, chamou a proposta de Bernanke de "ponderada e provocativa", mas questionou o valor agregado da divulgação de uma previsão em tempo real.

As previsões são apresentadas internamente nas oito reuniões de política monetária a cada ano, descrições curtas são incluídas nas atas de cada reunião divulgadas ao público três semanas depois, e a documentação completa é publicada cinco anos depois, junto das transcrições das reuniões.

Se a previsão for publicada em tempo real, "isso seria visto como... a base sobre a qual o comitê toma decisões? Tenho dificuldades com isso, porque acho que não", disse Bostic. Entre as autoridades, "há 19 pontos de vista e, se acrescentarmos o relatório da equipe, seriam 20".

"Há um desejo por algo mais. E a questão que estou discutindo com minha equipe é: qual é a maneira de satisfazer esse desejo? Existe uma maneira de fazer isso que não leve a inferências talvez enganosas?", disse Bostic.

Outras pessoas opinaram em uma aparição conjunta com o presidente do Fed de Atlanta e na apresentação de Bernanke.

"Estou sempre aberta a ideias sobre como podemos ser mais transparentes", disse Beth Hammack, presidente do Fed de Cleveland.

"Na prática, fazer com que o comitê chegue a uma previsão consensual ou até mesmo a alguns cenários diferentes é realmente desafiador, e eu me preocupo com o fato de que apenas divulgar muito mais informações pode não orientar o público da maneira correta... Na verdade, isso pode deixá-los mais confusos."

Um dos objetivos das previsões mais detalhadas seria desviar um pouco a atenção do gráfico trimestral "dot plot" com as projeções de taxa de juros das autoridades, uma ferramenta de comunicação com o público que se tornou um tanto incômoda para os membros do Fed.

Uma coleção de apresentações individuais de até 19 autoridades, o Resumo de Projeções Econômicas trimestral e as projeções de juros não são agregados em uma perspectiva compartilhada.

No entanto, os mercados e o público, segundo as autoridades do Fed, ainda tratam cada divulgação trimestral como um roteiro da política monetária, com peso indevido colocado na mediana de uma distribuição frequentemente ampla de números.

Analistas reclamam que isso também não deixa claro a que o Fed está reagindo quando a perspectiva dos juros muda; se as taxas mais altas, por exemplo, decorrem de uma inflação esperada mais alta, de diferentes percepções de risco ou de mudanças em forças econômicas mais subjacentes.

Mas a proposta de Bernanke, até o momento, em grande parte apenas reviveu uma batalha que ele travou sem sucesso quando o Fed estava revisando sua abordagem política em 2012.

Na época, uma ideia semelhante também foi criticada pelos presidentes dos bancos regionais do Fed, que têm suas próprias equipes técnicas, adotam abordagens diferentes para modelar a economia e seriam cautelosos ao aprovar qualquer novo produto destinado a moldar as expectativas do público.

Limitar a confusão sobre os planos do Fed - deixando clara a base das decisões sobre os juros e os fatores econômicos que as fazem mudar - é um tema central das discussões das autoridades no momento.

As comunicações claras são consideradas importantes para tornar a política monetária eficaz, pois ajudam os mercados a operar de forma mais informada, diminuindo a volatilidade em torno das decisões e ajudando a manter as expectativas mais amplas do público alinhadas com a meta de inflação de 2% do Fed.

Há um amplo consenso dentro e fora do Fed de que a abordagem atual é muito complexa e precisa ser reduzida.

"Uma estrutura deve ser robusta para uma ampla gama de condições", disse Powell na semana passada, alertando, por exemplo, que os choques de oferta e os picos de inflação podem se tornar mais frequentes.

As autoridades continuam debatendo a linguagem de substituição da estrutura, que provavelmente será anunciada em agosto no simpósio anual do banco central em Jackson Hole, no Wyoming.

A discussão sobre o material adicional a ser fornecido nas reuniões do Fed é um debate separado que está sendo realizado em paralelo.