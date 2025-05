Petrobras obtém aval da ANP para iniciar operação de nova plataforma em Mero

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras obteve autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para iniciar a operação do navio plataforma do tipo FPSO Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, informou a autarquia em comunicado nesta quinta-feira.

A unidade, afretada pela Petrobras da empresa SBM Offshore, possui capacidade para produzir até 180 mil barris de petróleo por dia (bpd) e processar até 12 milhões de metros cúbicos de gás.

"O processo de autorização pela ANP prevê a aprovação de aspectos de segurança operacional e dos sistemas de medição da produção", disse a reguladora em nota.

Atualmente, já estão em operação no campo de Mero os FPSOs Pioneiro de Libra, Guanabara, Sepetiba e Marechal Duque de Caxias, somando capacidade produtiva acima de 590 mil bpd.

O Marechal Duque de Caxias alcançou na segunda-feira o topo de produção, também com 180 mil barris de óleo por dia (bpd), após ter entrado em operação em outubro do ano passado, segundo informou a petroleira anteriormente.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou na semana passada que o FPSO Alexandre de Gusmão deveria entrar em operação entre o segundo e o terceiro trimestre deste ano.

Procurada, a Petrobras não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

Mero é um campo operado pela Petrobras, com 38,6% de participação, em parceria com a Shell Brasil (19,3%), TotalEnergies (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC (9,65%) e Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA) (3,5%), como gestora do contrato e representante da União na área não contratada.

(Por Marta Nogueira)