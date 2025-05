Político é retirado do Parlamento de Israel por denunciar mortes em Gaza

Um político da oposição israelense afirmou ter sido retirado à força do Parlamento após "falar a verdade" sobre o que acontece na Faixa de Gaza e criticar o governo.

O que aconteceu

Ayman Odeh falava no púlpito quando foi retirado pela segurança do local. "Eles me arrastaram para fora do pódio do Parlamento, não por quebrar uma regra, mas por falar a verdade", disse, em publicação no X em que narra a situação, que aconteceu ontem.

Político denunciava o que chamou de "guerra de vingança e matança" e criticou o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. "Não há nenhuma conquista política, então elas são desenfreadas", afirmou.

Setenta e sete anos após a Nakba [limpeza étnica de árabes da Palestina], o mundo está testemunhando uma segunda Nakba acontecendo em Gaza. Você pode tentar me silenciar, mas não pode silenciar o povo palestino, nem silenciar o clamor do mundo.

Ayman Odeh

Colegas de Parlamento gritavam contra o que era dito por Ayman. Após bate-boca, a segurança da casa legislativa foi chamada e retirou o parlamentar do púlpito.

Ayman Odeh é líder da Lista Conjunta, terceiro maior partido no atual parlamento israelense. Formado em direito, o deputado já representou a Frente Democrática pela Paz e Igualdade (Hadash) e trabalhou em projetos para a Sikkuy, a Associação para o Avanço da Igualdade Cívica. Em 2015, foi incluído na lista dos 100 principais pensadores globais da revista Foreign Policy.

Gaza relata mortes por fome e bombardeios

Defesa Civil do território registrou 52 mortes hoje em bombardeios, além de 29 crianças e idosos vítimas de ocorrências relacionadas à fome. Comunicado emitido hoje pelo ministro da Saúde palestino, Majed Abu Ramadan, alertou, ainda, que outras milhares estão em risco.

Ajuda humanitária ainda não chegou aos moradores da região, apesar de Israel ter liberado os primeiros caminhões. A previsão é de que isso comece a acontecer hoje, após um bloqueio de 11 semanas estabelecido pelo governo israelense, que alegou que o Hamas estaria confiscando suprimentos para dar a combatentes. O grupo extremista nega as acusações.

14 bairros foram evacuados hoje no norte da Faixa de Gaza após alerta de Israel. O país intensificou a ofensiva no local, onde afirmam que operam "organizações terroristas".

Com informações de Reuters e AFP