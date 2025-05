Painel dos EUA apresenta a Trump avaliação sobre compra da US Steel por Nippon Steel, diz a fonte

Por Alexandra Alper

(Reuters) - Um painel de segurança nacional dos Estados Unidos apresentou na quarta-feira uma recomendação ao presidente do país, Donald Trump, sobre a oferta de US$14,9 bilhões da Nippon Steel para a compra da U.S. Steel, disse uma fonte familiarizada com o assunto, sem fornecer mais detalhes sobre seu conteúdo.

A apresentação está em conformidade com um decreto assinado por Trump no mês passado, que encarregou o Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA de delinear se quaisquer medidas propostas pelas empresas atenuam os riscos de segurança nacional previamente alegados pelo comitê.

Trump agora terá 15 dias para decidir o destino da transação, embora o cronograma possa ser adiado.

As empresas e o Departamento do Tesouro, que lidera o painel, não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Após uma análise anterior conduzida pelo comitê, o ex-presidente Joe Biden bloqueou o negócio em janeiro alegando segurança nacional.

As empresas abriram então um processo judicial, argumentando que a transação não foi avaliada justamente.

A Reuters informou no início desta semana que a Nippon Steel apresentou planos de investir US$14 bilhões nas operações da U.S. Steel, incluindo até US$4 bilhões em uma nova usina siderúrgica, caso o governo Trump dê luz verde à compra da empresa icônica dos EUA.