O que sabemos sobre o 'Domo de Ouro' de Trump, que irá custar US$ 175 bi

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem que selecionou um projeto para seu sistema de defesa antimísseis, batizado de "Domo de Ouro".

O que sabemos do Domo de Ouro de Trump

Sistema terá custo de US$ 175 bilhões (R$ 990,7 bilhões), segundo Trump. Entretanto, uma agência apartidária do Congresso dos EUA afirma que o valor estimado de um sistema de interceptação baseado no espaço, capaz de neutralizar um número limitado de mísseis balísticos intercontinentais, varia entre US$ 161 bilhões e US$ 542 bilhões (entre R$ 911 bilhões e R$ 3 trilhões) ao longo de 20 anos.

Sistema vai agir na terra, no mar e no espaço. Trump afirmou que "serão implantadas tecnologias de nova geração em terra, mar e espaço, incluindo sensores e interceptores espaciais". O sistema será destinado a proteger o território "de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, drones, sejam eles convencionais ou nucleares", segundo o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

Domo de Ouro de Israel foi inspiração para Donald Trump. Em janeiro, o presidente assinou um decreto para desenvolver um "Domo de Ferro norte-americano". O nome refere-se ao sistema instalado em Israel desde 2011 que permitiu neutralizar milhares de foguetes lançados contra seu território. Segundo a empresa militar israelense Rafael, que ajudou a projetar o "Domo de Ferro", o sistema tem uma taxa de interceptação de quase 90%.

Ideia é que o sistema de defesa esteja pronto até o final do mandato. Trump garantiu que a construção será finalizada até janeiro de 2029, quando ele deixa o cargo de presidente dos EUA.

Canadá estaria interessado em participar do projeto. Trump afirmou que o país vizinho estaria interessado em participar do projeto. Ao ser questionado sobre o assunto, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou à Reuters que ele e seus ministros estão discutindo uma nova relação econômica e de segurança com os EUA.

"Guerra nas Estrelas": Foi o nome dado para a proposta do ex-presidente dos EUA Ronald Regan de um sistema antimísseis baseado no espaço. "Ronald Reagan queria isso há muitos anos, mas eles não tinham a tecnologia".

SpaceX, de Elon Musk, está diretamente envolvida no projeto. A empresa de Elon Musk, aliado de Trump, emergiu como pioneira ao lado da Palantir e da Anduril para construir os principais componentes do sistema. Outras empresas, como a L3Harris Technologies, a Lockheed Martin e a RTX Corp, também são possíveis contratadas para o grande projeto.

(Com informações de AFP e Reuters)