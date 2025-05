Nova lei dos EUA sobre impostos "estabilizará as coisas", mas aumentará o déficit, diz chefe do JPMorgan

Por Li Gu e Selena Li

XANGAI/HONG KONG (Reuters) - O presidente executivo do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse nesta quinta-feira que o projeto de lei do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre impostos e gastos pode ajudar a trazer estabilidade, mas não é propício para a redução do déficit.

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei abrangente que implementará grande parte da agenda política de Trump e sobrecarregará ainda mais o país com trilhões de dólares em dívida.

"Acho que eles deveriam fazer a lei tributária. Acho que isso estabilizará um pouco as coisas, mas provavelmente aumentará o déficit", disse Dimon na Cúpula Global da China do JPMorgan em Xangai.

A Reuters obteve uma gravação dos comentários de Dimon feitos no evento a portas fechadas. O JPMorgan não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Estima-se que o novo projeto de lei adicione US$3,8 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do governo dos EUA ao longo da próxima década.

"Acho que o déficit será grande e provavelmente crescente", disse Dimon de Xangai, onde fica a sede da empresa de Wall Street na China.

Dimon pediu "responsabilidade" nos gastos e advertiu que os governos podem gastar dinheiro sem estimular o crescimento.

"Não se trata apenas dos Estados Unidos, mas os governos têm demonstrado uma incrível capacidade de gastar seu dinheiro de forma não sábia, estabelecendo regras e regulamentações para desacelerar o crescimento", disse ele.

Dimon disse que orçamento, planejamento e investimento eficientes impulsionariam o crescimento e ajudariam efetivamente a reduzir o déficit.

"Mas não creio que você veja isso no grande e belo projeto de lei", acrescentou, referindo-se à legislação proposta por Trump.

Dimon disse à Bloomberg News mais cedo no dia que não poderia descartar a possibilidade de a economia dos EUA cair em estagflação, já que o país enfrenta enormes riscos geopolíticos, de déficits e pressões sobre os preços.

Ele disse que o Federal Reserve está fazendo a coisa certa ao esperar para ver antes de decidir sobre a política monetária, informou a Bloomberg News.

O Federal Reserve manteve neste mês a taxa de juros, mas alertou que os riscos de elevação da inflação e do desemprego haviam aumentado, obscurecendo ainda mais as perspectivas econômicas dos EUA.

(Reportagem de Li Gu em Xangai e Selena Li em Hong Kong, Rajveer Singh Pardesi em Bengaluru)