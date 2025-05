Norueguês Joachim Trier traz sua 'família' de atores e Elle Fanning para Cannes

O diretor norueguês Joachim Trier e sua atriz favorita Renate Reinsve, que triunfaram em Cannes há quatro anos com "A Pior Pessoa do Mundo", retornam à competição com "Sentimental Value", que também é protagonizado pela estrela de Hollywood Elle Fanning.

Trier emocionou em 2021 com a história de uma jovem de trinta e poucos anos em meio a uma crise existencial. O filme rendeu a Renate Reinsve o prêmio de Melhor Atriz e foi indicado ao Oscar.

"Parece piegas", disse o cineasta norueguês de 51 anos, "mas chorei muito fazendo este filme porque fiquei muito comovido com os atores", que interpretam membros de uma família artística em Oslo que não conversam entre eles.

"Os atores são meus amigos. Sei que eles estavam meio que representando os personagens e meio que sendo eles mesmos. E que também estavam lidando com suas próprias questões", explicou ele em entrevista à AFP.

"Nós também éramos uma família", afirmou Trier.

Em "Sentimental Value", na disputa pela Palma de Ouro, ele filmou os meandros de uma família, com o retorno do pai (Stellan Skarsgard), um diretor veterano que se separou da mãe anos atrás e agora quer fazer um filme com uma de suas duas filhas (Renate Reinsve), atriz de teatro. O diretor convence uma estrela conhecida (Elle Fanning) a se juntar ao elenco.

Fanning desempenha quase que seu próprio papel. "Não há muitas estrelas de Hollywood que queiram participar de pequenos filmes noruegueses", brincou Trier.

- "Uma grande fã" -

No entanto, assim como sua personagem no filme, Fanning consegue o papel porque é fã do cineasta norueguês. Ela voou para Oslo entre as gravações do filme biográfico de Bob Dylan, "Um Completo Desconhecido", e o novo filme "Predador" na Nova Zelândia.

"Sou uma grande fã de Trier", ela disse à AFP em Cannes. "Acho que 'A Pior Pessoa do Mundo' é facilmente um dos melhores filmes da última década, ou mais. É simplesmente perfeito".

"Quando Joachim me enviou o roteiro, eu li e não consegui parar de chorar até a última página. É muito emocionante", acrescentou a atriz. "É um trabalho muito pessoal de Joachim, e você pode sentir essa crueza".

Trier, que vem de uma família intimamente ligada à indústria cinematográfica escandinava, admitiu que o processo foi muito particular.

"Você está fazendo um filme sobre uma família com sua família de cineastas. E você tem uma grande estrela de Hollywood", afirmou.

O pai diretor do filme, explicou Trier, é uma mistura de grandes autores como Ingmar Bergman, Krzysztof Kieslowski e John Cassavetes.

Trier é conhecido pelo vínculo que cria com seus atores e, para ele, Fanning é a mais nova integrante a se juntar à família. "Ela é uma pessoa muito boa, colaboradora e ótima", afirmou sobre a americana.

fg/es/jz/zm/aa/fp

© Agence France-Presse