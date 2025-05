Napoli a um passo do 'Scudetto'; Inter precisa vencer e torcer por tropeço

Com um ponto de vantagem e recebendo o Cagliari (14º), o Napoli tem tudo a seu favor para garantir seu quarto título italiano nesta sexta-feira (23), enquanto a Inter de Milão (2ª), que visita o Como (10º), espera uma chance de manter seu 'scudetto'.

Antes discretas, as bandeiras azuis com o número quatro estão agora por toda parte nas ruas de Nápoles, nas janelas dos prédios dos Quartieri Spagnoli e nas vitrines do centro da cidade.

A urbe se prepara para uma dessas partidas que ficam na memória: em caso de título, espera-se uma noite de fogos de artifício, rojões e festas de rua improvisadas.

Telões foram instalados em três das principais praças de Nápoles, assim como em cidades vizinhas.

Dois anos depois do último título e um ano após uma temporada desastrosa, em que terminou na 10ª posição, o Napoli pode voltar ao topo da Serie A e conquistar seu quarto 'Scudetto', depois dos de 1987 e 1990, obras-primas de Diego Maradona, e o de 2023.

O time comandado pelo técnico Antonio Conte vai se sagrar campeão se vencer o Cagliari, independentemente do resultado da Inter, segunda colocada com um ponto a menos, que visita o Como.

- 'Extraordinário e inesperado' -

Será a conquista de "algo extraordinário e inesperado", como Conte vem repetindo há meses. Ao chegar em julho passado, ele encontrou um clube e jogadores desmoralizados após uma temporada desastrosa de 2023-2024, enquanto um ano antes, sob o comando de Luciano Spalletti, o time do sul da Itália havia dominado a Serie A.

Técnico firme, Conte trouxe ordem ao elenco do Napoli, que foi fortalecido em particular pelas chegadas de Romelu Lukaku e Scott McTominay, mas ficou sem Victor Osimhen, emprestado ao Galatasaray, e Khvicha Kvaratskhelia, que se transferiu para o Paris Saint-Germain em janeiro, no meio da temporada.

No entanto, o ex-técnico de Juventus, Inter e Tottenham não estará à beira do campo na sexta-feira para a partida mais importante da temporada. Ele foi expulso no último fim de semana após uma altercação com um membro da comissão técnica do Parma no final do empate sem gols na penúltima rodada.

Incapazes de vencer na visita ao Parma, que está na parte inferior da tabela, os napolitanos chegaram a perder virtualmente por 28 minutos a primeira colocação para a Inter, que ficou duas vezes em vantagem no placar contra a Lazio, antes de sofrer dois gols de empate marcados pelo veterano espanhol Pedro.

- Inzaghi também suspenso -

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, também ficará fora de campo contra o Como após se irritar com o árbitro, que marcou um pênalti para a Lazio aos 90 minutos.

Faltando oito dias para a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, a Inter precisa vencer o Como, comandado por Cesc Fàbregas, que está há oito partidas sem perder, incluindo seis vitórias, para manter o título e chegar aos 21 títulos.

O Cagliari, que já garantiu a permanência na Serie A após perder por 4 a 0 para o Napoli no primeiro turno em casa, viaja para o estádio Diego Armando Maradona como a vítima perfeita, em teoria.

A Serie A 2024-25 será a 28ª da história a ser decidida na última rodada, e pode ser quase única: se o Napoli perder e a Inter marcar um ponto na visita ao Como, os dois times ficarão empatados.

Se isso acontecer, diferentemente dos demais campeonatos, será realizado um playoff, o 'spareggio', algo que ocorreu apenas uma vez: em 1964, quando o Bologna venceu a Inter.

--- Programação da 38ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(15h45) Como - Inter

Napoli - Cagliari

- Sábado:

(13h00) Bologna - Genoa

(15h45) Milan - Monza

- Domingo:

(15h45) Empoli - Hellas Verona

Lazio - Lecce

Unione Venezia - Juventus

Atalanta - Parma

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 79 37 23 10 4 57 27 30

2. Inter 78 37 23 9 5 77 35 42

3. Atalanta 74 37 22 8 7 76 34 42

4. Juventus 67 37 17 16 4 55 33 22

5. Roma 66 37 19 9 9 54 35 19

6. Lazio 65 37 18 11 8 61 48 13

7. Fiorentina 62 37 18 8 11 57 39 18

8. Bologna 62 37 16 14 7 56 44 12

9. Milan 60 37 17 9 11 59 43 16

10. Como 49 37 13 10 14 49 50 -1

11. Torino 44 37 10 14 13 39 43 -4

12. Udinese 44 37 12 8 17 39 53 -14

13. Genoa 40 37 9 13 15 34 48 -14

14. Cagliari 36 37 9 9 19 40 54 -14

15. Hellas Verona 34 37 9 7 21 32 65 -33

16. Parma 33 37 6 15 16 41 56 -15

17. Lecce 31 37 7 10 20 26 58 -32

18. Empoli 31 37 6 13 18 32 57 -25

19. Unione Venezia 29 37 5 14 18 30 53 -23

20. Monza 18 37 3 9 25 28 67 -39

