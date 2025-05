Morre no Rio, aos 97 anos, o escritor e gramático Evanildo Bechara

O professor, filólogo e gramático Evanildo Bechara morreu nesta quinta-feira (22), aos 97 anos, de falência múltipla dos órgãos. Ocupante da cadeira 33 da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde maio de 2001, ele estava internado no Hospital Placi, em Botafogo, zona sul do Rio.

O velório acontecerá a partir das 11h desta sexta-feira (23), no Petit Trianon da ABL.

Biografia

Evanildo Cavalcante Bechara nasceu no Recife (PE), em 26 de fevereiro de 1928. Cursou Letras, modalidade Neolatinas, na Faculdade do Instituto La-Fayette, hoje UERJ, bacharel em 1948 e licenciado em 1949.

Bechara é membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia Galega da Língua Portuguesa, além de doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra.

Foi professor titular e emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), sendo também professor titular e o 50º diretor-geral do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj), além de titular da cadeira número 16 da Academia Brasileira de Filologia.

Foi também editor da revista Confluência, dedicada a temas linguísticos, editada pelo Liceu Literário Português. Entre 1971 e 1976 editou a revista Littera (16 volumes) destinada a professores de língua portuguesa e de literatura de língua portuguesa.

Gramáticas

Bechara é autor de diversas gramáticas da língua portuguesa, destinadas ao público em geral e aos profissionais:

Moderna Gramática Portuguesa (37ª edição, Rio de Janeiro; Editora Lucerna, 1999);

Gramática Escolar da Língua Portuguesa (1ª edição, Rio de Janeiro; Editora Lucerna, 2001);

Lições de Português pela Análise Sintática (18ª edição, Rio de Janeiro; Editora Lucerna, 2004).

Autor de duas dezenas de livros, entre os quais a Moderna Gramática Portuguesa, amplamente utilizada em escolas e meios acadêmicos, e diretor da equipe de estudantes de Letras da PUC-RJ que, em 1972, levantou o corpus lexical do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, sob a direção- geral de Antônio Houaiss.

Em 2008, pela passagem de seus 80 anos, recebeu, como homenagem, uma miscelânea intitulada "Entrelaços entre textos", cuja organização, apresentação e escorço biobibliográfico coube ao Professor Doutor Ricardo Cavaliere. A referida homenagem foi editada e publicada pela Nova Fronteira.

Ainda em 2008 foi lançada também pela Nova Fronteira "80 anos Homenagem: Evanildo Bechara", obra que aborda a trajetória do professor, gramático e escritor por meio de observação de colegas, alunos, amigos e admiradores.