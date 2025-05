Minério de ferro oscila conforme traders avaliam demanda da China e aumento dos embarques

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro foram negociados dentro de uma faixa estreita de preços nesta quinta-feira na bolsa de Dalian, com os investidores avaliando a demanda resiliente pelo ingrediente de fabricação de aço na China contra o aumento dos embarques dos maiores produtores, Austrália e Brasil.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,14%, a 727 iuanes (US$100,93) a tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura caiu 0,56%, a US$99,25 a tonelada.

A demanda para usuários finais permanece resiliente, particularmente no setor industrial, que continua a impulsionar o alto crescimento do consumo de aço, disse a corretora Galaxy Futures em nota.

A produção de ferro gusa, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, permaneceu alta esta semana, em 2,4477 milhões de toneladas, disse a corretora Everbright Futures.

Além disso, o estoque total de minério de ferro importado em 47 portos na China é de 146,28 milhões de toneladas, marcando uma diminuição de 1,74% na comparação semanal, disse a Hexun em uma nota separada.

Do lado da oferta, o volume total de minério de ferro embarcado por mineradoras da Austrália e do Brasil aumentou 11,7% na semana, para 27,1 milhões de toneladas, disse a consultoria Mysteel.

(Reportagem de Michele Pek)