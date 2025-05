Messi elege cabeçada na final da Liga dos Campeões de 2009 como seu gol favorito

Lionel Messi escolheu o icônico gol de cabeça do Barcelona na final da Liga dos Campeões de 2009 como o gol favorito de sua lendária carreira, e agora ele está pronto para se tornar uma obra de arte beneficente.

O gol espetacular do craque argentino garantiu a vitória do Barça por 2 a 0 sobre o Manchester United na final disputada no Estádio Olímpico de Roma.

"Tive muitos gols que talvez sejam ainda mais bonitos e de enorme valor, também pela sua importância, mas o de cabeça na final da Liga dos Campeões contra o Manchester United sempre foi o meu favorito", disse Messi em um comunicado divulgado por seu atual time, o Inter Miami, da Liga Norte-Americana (MLS).

"Por enquanto, pelo que significou, porque encerrou um ano inesquecível. Para mim, é o mais significativo de todos", resumiu o capitão argentino.

Messi, que marcou mais de 800 gols na carreira, marcou aquele gol com uma finalização incomum para seu estilo de jogo.

Suspenso no ar, 'La Pulga' executou uma cabeçada acrobática após um passe preciso de Xavi Hernández, diante de um surpreso goleiro Edwin van der Sar.

Esse título da Liga dos Campeões foi o terceiro do Barcelona na história e encerrou uma temporada memorável para o clube espanhol, na qual conquistou seis troféus sob o comando do técnico Pep Guardiola.

O artista turco Refik Anadol agora transformará esse lance em uma obra de arte, que será leiloada pela Christie's como parte da campanha de caridade 'A Goal in Life' ("Um Gol na Vida") da Fundação Inter Miami.

"Eu já sabia o quão especiais são as obras de Refik. Tivemos a oportunidade de nos conhecer em Miami e vai ser emocionante descobrir como ele consegue transformar um gol, um momento esportivo, em uma obra de arte única como as que ele cria", disse Messi.

A obra será apresentada no dia 11 de junho pelo site da Christie's, e o leilão online acontecerá de 15 a 22 de julho.

