Mercado de títulos dos EUA permanece ordenado, diz FMI

NOVA YORK (Reuters) - O mercado de Treasuries permanece ordenado e os títulos do governo dos Estados Unidos continuam sendo ativos líquidos e seguros, disse uma porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta quinta-feira, acrescentando que o Fundo está monitorando os planos fiscais do país.

Os rendimentos dos Treasuries de longo prazo têm subido de forma acentuada nesta semana, após um rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela agência Moody's e enquanto parlamentares discutem um projeto de lei abrangente que, segundo analistas, pode acrescentar trilhões de dólares à dívida do governo.

"Embora tenha havido alguma volatilidade, o funcionamento dos mercados, inclusive o mercado de Treasuries, tem sido até agora ordenado", disse a diretora de comunicações do FMI, Julie Kozack, a repórteres nesta quinta-feira.

A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou mais cedo um projeto de lei abrangente sobre impostos e gastos que promulga grande parte da agenda política do presidente Donald Trump.

A legislação acrescentará cerca de US$3,8 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do governo federal na próxima década, de acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, que é independente.

"Procuraremos avaliar um projeto de lei final assim que ele for aprovado pelo Senado e também assim que for promulgado", disse Kozack.

Ela acrescentou que um avanço comercial entre os EUA e a China neste mês pode melhorar as perspectivas de crescimento econômico global, apesar da incerteza contínua.

"A redução das tarifas e o abrandamento das tensões oferecem algum risco de alta para nossa previsão de crescimento global", disse ela. "Tudo isso dito, é claro, a perspectiva global em geral continua sendo de alta incerteza e, portanto, essa incerteza ainda está conosco."

