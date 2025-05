Maduro diz que há mais de 50 'mercenários' capturados, antes de eleições na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que há mais de 50 "mercenários" capturados, às vésperas das eleições legislativas e de governadores de 25 de maio, às quais a maior coalizão opositora do país convocou um boicote.

O governo venezuelano anunciou anteontem a prisão de 38 "mercenários" que entraram no país a partir da Colômbia, por terra e em voos comerciais, vinculados a supostos "atos terroristas" para sabotar as eleições. No mesmo dia, Caracas fechou sua conexão aérea com a Colômbia.

"Tentaram trazer mercenários. Temos hoje capturados mais de 50 mercenários que estavam entrando para plantar bombas ou lançar ataques violentos ao país", disse Maduro no encerramento da campanha do seu partido, ao lado da mulher e do filho, ambos candidatos a deputado.

A Venezuela vai restringir o acesso terrestre, marítimo e aéreo ao país entre 23 e 26 de maio, segundo uma resolução conjunta dos ministérios da Defesa e do Interior e da Justiça. O reforço do controle na fronteira visa a "evitar atividades de indivíduos que possam representar uma ameaça à segurança da Venezuela por ocasião das eleições".

Denúncias de conspiração para derrubar o governo Maduro são frequentes. Cerca de 400.000 efetivos das forças de ordem serão mobilizados para garantir a segurança das eleições.

Uma ala dissidente da oposição, liderada pelo ex-candidato à Presidência Henrique Capriles, que busca uma cadeira no parlamento, decidiu participar da disputa.

