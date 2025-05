Líderes de finanças do G7 tentam minimizar disputas tarifárias e alcançar consenso

Por Julia Payne e Christian Kraemer e Promit Mukherjee

BANFF, Canadá (Reuters) - As autoridades de finanças do G7 procuraram minimizar as disputas sobre as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e encontrar interesses comuns para manter o fórum viável, à medida que se reuniam no Canadá na quarta-feira.

Os ministros das Finanças do G7 deram um toque positivo às discussões em Banff para tentar chegar a um acordo sobre um comunicado conjunto que abrange, em grande parte, questões não tarifárias.

As discussões incluíram o apoio à Ucrânia, a ameaça de políticas econômicas não mercantis de países como a China e o combate a crimes financeiros e ao tráfico de drogas.

"Tive um dia muito produtivo", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, a repórteres, quando perguntado sobre suas reuniões bilaterais ao deixar o local para um jantar com outros ministros e presidentes de bancos centrais do G7.

Os líderes de finanças estavam se esforçando para evitar a repetição de uma reunião financeira do G7 organizada pelo Canadá em 2018, quando as tarifas de aço e alumínio do primeiro mandato de Trump tornaram impossível uma declaração conjunta.

Essa reunião, descrita como o "G6 mais um", terminou com Canadá, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália expressando "preocupação e decepção unânimes" com as tarifas de Trump.

As tarifas de Trump são muito mais extensas desta vez, mas fontes do G7 disseram que houve um esforço para chegar a um acordo com Bessent.

"Houve uma melhora significativa no clima", disse um porta-voz do ministro das Finanças da França, Éric Lombard, após a reunião bilateral de Lombard com Bessent. "Tivemos uma discussão sincera e honesta entre aliados".

Anteriormente, Lombard disse que estava disposto a não ter uma declaração conjunta, desde que o G7 chegasse a um melhor entendimento sobre como reduzir os desequilíbrios comerciais, melhores políticas de crescimento e a guerra na Ucrânia.

"E o progresso é o que importa no final das contas. Não é apenas uma questão de concordar com uma declaração hoje por causa disso", disse Lombard.

Fontes do G7 disseram que ainda não estava claro se os líderes poderiam concordar com a linguagem do comunicado conjunto. Uma fonte europeia disse, por exemplo, que as autoridades norte-americanas queriam excluir do texto a linguagem que descrevia a invasão da Ucrânia pela Rússia como "ilegal".

Os delegados também estavam discutindo uma possível redução do limite de preço de US$60 por barril do G7 para o petróleo bruto russo.

"Esperamos uma discussão espinhosa sobre o limite de preço", disse uma das autoridades.

A União Europeia está pressionando para reduzir o nível de preço enquanto trabalha em um 18º pacote de sanções contra a Rússia, visando a energia russa e o financiamento da evasão de sanções.

"Ainda não há acordo sobre o comunicado, mas é fundamental que obtenhamos esse comunicado. Seria grave se não houvesse acordo", disse uma autoridade europeia.

Uma segunda autoridade europeia disse que a participação de Bessent na reunião do G7 e os esforços para tentar encontrar um terreno comum proporcionaram algum conforto aos participantes, descrevendo-o como "flexível".

Bessent não compareceu a uma reunião de finanças do G20 na África do Sul em fevereiro, e uma troca de palavras ríspida na Casa Branca entre Trump e o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, levantou mais questões sobre a participação de Trump em uma cúpula de líderes do G20 em novembro.

Uma fonte dos EUA informada sobre as posições de Bessent disse na segunda-feira que Washington não concordaria com uma declaração conjunta a menos que ela atendesse às prioridades dos EUA, que incluem medidas mais fortes do G7 para combater práticas não mercadológicas, como os subsídios da China.

"A mensagem que estamos passando para Bessent é que as tarifas não são a resposta correta para lidar com os desequilíbrios globais", disse outra autoridade europeia.