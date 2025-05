Ronnie Lessa e ex-vereador são condenados por duplo homicídio no Rio

Ronnie Lessa, preso pelo assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, e o ex-vereador da cidade do Rio de Janeiro Cristiano Girão foram condenados por um duplo homicídio ocorrido em 2014.

O que aconteceu

Lessa e o ex-vereador e ex-bombeiro Cristiano Girão foram condenados pela morte de um rival miliciano e sua esposa. O julgamento, que começou ontem, foi conduzido pela juíza Tula Correa de Mello e terminou com ambos condenados a mais de 40 anos de prisão pelo júri popular.

Lessa foi condenado a 90 anos de prisão em regime fechado. Girão, por sua vez, foi sentenciado a 45 anos. A dupla, que já está presa, deve cumprir 30 anos de prisão — pena máxima estabelecida no Brasil.

Lessa foi contratado por ex-vereador para matar rival. Segundo a decisão judicial, a dupla montou uma emboscada para matar o ex-policial André Henrique da Silva Souza, o Zoio, e sua mulher, Juliana Oliveira. A morte dos dois aconteceu no dia 14 de junho de 2014, enquanto seguiam de carro pela região da Gardênia Azul e foram atingidos por mais de 30 tiros de fuzil.

A vítima tinha rixa com o ex-vereador no controle do crime organizado na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo a denúncia. Ainda de acordo com os autos obtidos pelo UOL, Girão teria "extensa relação" com a milícia da Gardênia Azul.

Pena levou em consideração circunstâncias das mortes e motivo torpe. Ainda de acordo com o Juízo, as vítimas não tiveram chance de defesa, já que foram vítimas de uma emboscada. O alto poder bélico da dupla para o crime também foi evidenciado para o julgamento, já que portavam uma AK-47 e uma AR-15.

Lessa chegou a delatar Girão pelo crime, que, por sua vez, sempre negou participação nos homicídios. Os réus participaram do julgamento por videoconferência.

Lessa está preso pela morte da ex-vereadora Marielle Franco. O ex-policial foi autor dos disparos que mataram a então parlamentar e seu motorista em 2018. Ele segue detido na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Girão, por sua vez, está recluso no Complexo de Gericinó, no Rio.

O UOL entrou em contato com a defesa de Ronnie Lessa e aguarda posicionamento. A reportagem não conseguiu contato com os advogados do ex-vereador. O espaço segue aberto.